Niet ideaal

Voor Sodiq Yusuff was het niet ideaal om zaterdag te vechten. De Nigeriaan had immers eigenlijk twee weken geleden op het UFC Vegas 60 evenement moeten vechten tegen Giga Chikadze. Chikadze trok zich terug waardoor Yusuff zonder gevecht zat en zonder tegenstander bleef.

Sodiq Yusuff is staand beter dan Alex Caceres en pakt de overwinning Foto: Getty Images

Twee weken extra

Dit betekende dat hij nu twee weken langer moest wachten op een tegenstander en hij dus zijn voorbereiding en zijn dieet die hij uiteraard al was begonnen eveneens twee weken moest verlengen. Hij was al aangekomen in Las Vegas en had zijn ‘weight-cut’ al begonnen.

Don Shainis

Hij kreeg uiteindelijk Don Shainis aangeboden. Voor Yusuff een hele andere tegenstander. Waar Chikadze eigenlijk vooral een staande vechter is geldt dit niet voor Shainis. Shainis gebruikt veel worstelen in zijn partijen waardoor Yusuff zijn gameplan van de laatste twee weken moest bijstellen.

Don Shainis maakt zijn UFC debuut (Photo Credits: NeonJefe) Foto: Other Agency

Veel te verliezen

In het gevecht tegen nieuwkomer Shainis heeft Yusuff eigenlijk vooral veel te verliezen. Ondanks dit gegeven heeft hij er geen moment over getwijfeld de partij te accepteren. Yusuff was al ruim vier maanden in training voor zijn partij tegen Chikadze en wil de input die hij in zijn trainingskamp gestopt heeft niet verloren laten gaan.

Hard gewerkt

Yusuff is een grote voorstander van dingen continu opnieuw trainen waardoor alles vloeiend en vanzelf gaat en hij niet bij elke techniek die hij toepast hoeft na te denken. Hij heeft aan veel dingen gewerkt tijdens trainingskamp en hoopt dit te laten zien tegen Shainis en nog voor het einde van het jaar een nieuwe partij te vechten.

Stiltegenieter

Dat de UFC deze week geen fans en media toelaat in de UFC APEX is voor Yusuff geen probleem. Hij heeft het vaker meegemaakt. Hij herinnert zich zijn DWCS partij tegen Mike Davis. Destijds was er ook nauwelijks publiek aanwezig. Het was zijn favoriete partij omdat het als een sparringsessie voelde. Het publiek is voor en na een gevecht zeer fijn, maar tijdens een gevecht is stilte uitstekend zegt Yusuff.

DWCS

Yusuff is vol lof over de Dana White’s Contender Series. Het kwam voor hem op het juiste moment. Vlak daarvoor had hij een mogelijkheid om deel te nemen aan The Ultimate Fighter afgewezen. Yusuff zegt dat hij en Mike Davis niet genoeg respect krijgen voor de partij die ze destijds vochten. Volgens de Team Lloyd Irvin vechter de beste partij in de historie van de show. Yusuff hoopt dat er in de toekomst iemand die begon bij de DWCS een titel wint en hoopt uiteraard dat hijzelf dat zal worden.

