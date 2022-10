Importantie

Calvin Kattar wist zich binnen twee jaar tijd tussen 2018 en 2020 op te werken tot een van de toppers in de vedergewicht divisie. Met finishes tegen Shane Burgos, Ricardo Lamas en Jeremy Stephens wist Kattar zichzelf te nestelen in de top-5 van de divisie. Tegen toppers als Zabit Magomedsharipov en Max Holloway kwam hij te kort. Kattar verloor nipt zijn laatste partij tegen Josh Emmett en treft nu de in de UFC ongeslagen Arnold Allen.

De Engelsman Allen is een groot talent, maar vecht niet regelmatig genoeg. Allen vecht al zeven jaar in de UFC en vecht nu zijn eerste main event. De Engelsman won onder meer van Gilbert Melendez, Sodiq Yusuff en Dan Hooker. Die laatste partij in maart van dit jaar is internationaal gezien zijn definitieve doorbraak.

Sterke speler

Calvin Kattar werd in 2017 door de UFC gecontracteerd. De op dat moment semi-prof maakte zijn debuut tegen Andre Fili. Kattar imponeerde en won de partij via unanimous decision. Nadat Kattar vervolgens ook Shane Burgos wist te finishen wist de vedergewicht divisie dat het een nieuwe speler had om rekening mee te houden. Echter ging het vervolgens mis tegen Renato Moicano. Kattar zou zich terugvechten met twee KO overwinningen in de eerste ronde tegen zowel Chris Fishgold als Ricardo Lamas. De Amerikaan kreeg vervolgens zijn eerste main event partij binnen de UFC aangeboden tegen Zabit Magomedsharipov.

Kattar won de derde ronde, maar verloor de eerste twee ronden en daarmee de partij. Kattar won vervolgens van zowel Jeremy Stephens als Dan Ige en kreeg een zeer grote kans om zich te verzekeren van een titelgevecht toen hij in januari 2021 werd gematcht tegen voormalig kampioen Max Holloway. Kattar werd echter compleet weggevaagd door Holloway en verloor na vijf ronden via unanimous decision. Kattar zou vervolgens een jaartje rust nemen om in januari van dit jaar op zijn beurt Giga Chikadze totaal weg te vagen via unanimous decision. Kattar vocht vervolgens in juni het main event in Austin, Texas tegen Josh Emmett. In een gelijkwaardige partij werd verloren via split decision.

De hoop van Engeland in het vedergewicht

Arnold Allen maakte in 2015 zijn UFC debuut. De Engelsman kwam daarvoor onder meer uit voor de Cage Warriors organisatie. Allen vocht vooral tijdens de Europese evenementen van de UFC en wist indruk te maken met overwinningen Alan Ömer en Makwan Amirkhani. Tegen BJJ-specialist Mads Burnell leek Allen te gaan verliezen, maar wist hij met een Front Choke submission een konijn uit de hoge hoed te toveren en zijn winstreak intact te houden.

In juli 2019 maakte Allen eindelijk zijn debuut voor de UFC in de Verenigde Staten tegen voormalig WEC en Strikeforce kampioen Gilbert Melendez. Allen vocht sterk en wist te winnen via unanimous decision. Vorig jaar kreeg Allen voor het eerste te maken met een gerankte tegenstander in Sodiq Yusuff. Allen wist ook deze test te doorstaan en na drie ronden te winnen via unanimous decision. De Engelsman wist begin dit jaar zijn winstreak naar 11 partijen uit te breiden door Dan Hooker voor eigen publiek in de eerste ronde via TKO te finishen. Nu krijgt Allen dé kans om door te stoten naar de top-5 van de divisie.

Gerespecteerde veteraan

Er zijn in de UFC niet veel vechters met meer ervaring dan Tim Means. Means vecht al sinds 2012 bij de UFC en is bij de hardcore fans zeer geliefd. Means is iemand van de oude stempel: Niet lullen maar poetsen. De Amerikaan maakte furore bij de King of the Cage organisatie voordat hij overstapte naar de UFC. Means heeft in tien jaar in de UFC wisselende resultaten gehaald. Means is weliswaar niet iemand die je terug zal zien in de top-15 van de divisie, maar zal altijd een goede partij afleveren. Niemand vecht graag tegen de vechter die traint bij FIT NHB in Albuquerque, New Mexico.

Means’ beste run in de UFC dateert van 2014 toen hij vier partijen achter elkaar wist te winnen. Onder meer Dhiego Lima en George Sullivan waren niet opgewassen tegen Means. De Amerikaan verloor echter van mannen als Matt Brown, Belal Muhammad en Daniel Rodriguez waardoor hij maar niet die top-15 van het weltergewicht binnen wist te komen. In juni van dit jaar had Means een winstreak van drie partijen en nam hij het op tegen Kevin Holland. ‘The Dirty Bird’ werd in de tweede ronde via D’Arce Choke submission gefinisht waardoor hij nu weer opnieuw moet beginnen om een goede run op te bouwen in de divisie. Max Griffin zal het eerste ‘slachtoffer’ moeten worden. Dat zal echter geen makkelijke opgave worden.

Wisselvallig

De immer attractief vechtende Max Griffin kwam in 2016 de UFC binnen als de WCFC en Tachi Palace Fight kampioen. De toen al 31-jarige Griffin vocht als invaller tegen de op dat moment nog niet hoog gerankte Colby Covington. Griffin werd volledig onder de voet gelopen en in de derde ronde via TKO gefinisht. Griffin won vervolgens van Erick Montaño, maar zou een ongelooflijk moeilijk verblijf in de UFC kennen met maar twee overwinningen in zijn daarop zeven partijen. Wat ook niet hielp is dat hij in Brazilië werd bestolen van een overwinning tegen de thuisvechtende Thiago Alves. De UFC moet dit ook in overweging hebben genomen en bleef vertrouwen houden in de Amerikaan.

Eind 2020 wist Griffin te domineren tegen de sterke Ramiz Brahimaj en letterlijk bijna het oor van zijn tegenstander te slaan en zodoende via TKO te winnen. Nadat in 2021 ook Song Kenan via KO werd gestopt en vervolgens ook werd gewonnen van voormalig interim kampioen Carlos Condit leek Griffin eindelijk zijn draai te hebben gevonden in de weltergewicht divisie. Begin dit jaar kreeg Griffin van de UFC een immense kans om zich de top-15 van de divisie in te vechten toen hij werd gematcht tegen Neil Magny. Griffin begon uitstekend en finishte Magny bijna in de eerste ronde. Helaas voor Griffin werd Magny (zoals wel vaker) in de tweede ronde wakker en verloor Griffin de tweede en derde ronde en daarmee de partij. Griffin zal nu van Means moeten winnen om uitzicht te houden op een nieuwe tegenstander in de rankings.

Nieuw bloed

De UFC is altijd op zoek naar nieuw talent in het zwaargewicht. Een van de grootste talenten in die divisie werd eerder dit jaar door de UFC gecontracteerd. Waldo Cortes-Acosta die een tijdje zijn bokscarrière combineerde met zijn MMA carrière is inmiddels volledig gefocust op zijn MMA loopbaan. De 31-jarige Dominicaan vocht in 2018 zijn eerste professionele MMA partij, maar is pas sinds 2021 volledig bezig om de top te bereiken in de sport. Cortes-Acosta baarde voor het eerst opzien in zijn vierde MMA gevecht toen hij wist te winnen via unanimous decision van Muhammed DeReese in een Bellator MMA partij. Het was een contract voor slechts een partij waardoor Cortes-Acosta naar de LFA overstapte.

Daar won hij zijn debuut en mocht hij gelijk voor de titel vechten tegen de favoriete en eveneens ongeslagen Thomas Petersen. Cortes-Acosta imponeerde met een TKO overwinning in de derde ronde en werd op die manier een van de meest begeerde zwaargewicht vechters in het MMA. Cortes-Acosta werd steeds meer in verband gebracht met de UFC en zou in augustus van dit jaar zijn opwachting maken tijdens het zesde seizoen van de Dana White’s Contender Series. Tegenstander was de Braziliaan Danilo Suzart. Cortes-Acosta gaf de Braziliaan geen schijn van kans en finishte hem via TKO in de eerste ronde. Voor Dana White was er geen twijfel dat Cortes-Acosta een UFC-contract verdiende. De Dominicaan maakt zaterdag zijn debuut voor de UFC tegen Jared Vanderaa.

Laatste kans

Jared Vanderaa kwam via de Dana White’s Contender Series in 2020 de UFC binnen. Vanderaa won via TKO in de eerste ronde van Harry Hunsucker en overtuigde daarmee Dana White. Vanderaa was sowieso geen onbekende. De Amerikaan vocht voor de LFA en EFC titels buiten de UFC. De EFC titel in Zuid-Afrika wist hij te winnen. In de UFC had Vanderaa echter een valse start. De Amerikaan kreeg zijn gewenste gevecht tegen Serghei Spivac, maar werd volledig overlopen en in de tweede ronde gefinisht. Drie maanden later kwam Vanderaa verrassend goed voor de dag in zijn partij tegen Justin Tafa.

Vanderaa pakte via unanimous decision zijn eerste (en tot dusver enige) UFC overwinning en zou eveneens de Fight of the Night bonus ontvangen van de UFC. Het bleek de laatste overwinning voor Vanderaa. De Amerikaan verloor zijn laatste vier partijen. Alexandr Romanov, Andrei Arlovski en Aleksei Oleinik waren allemaal te sterk voor Vanderaa. En ook in zijn meest recente partij gaf de zwaargewicht uit Richmond, Virginia niet thuis en werd hij gefinisht door Chase Sherman. Als Vanderaa verliest van Cortes-Acosta is het 99% zeker game-over voor de Amerikaan in de UFC.

Op zoek naar eerste overwinning

Josh Fremd had al een 3.5 jaar durende amateurcarrière erop zitten toen hij in 2017 overstapte naar de professionals. Fremd vocht in zijn beginperiode veel in het regionale circuit van zijn geboortestaat Pennsylvania en was daar succesvol. De Amerikaan werd uiteindelijk in 2020 opgemerkt door de LFA organisatie en gecontracteerd. Fremd groeide in no-time uit tot een van de meest geliefde vechters in de organisatie. Met drie (T)KO overwinningen in de eerste ronde tegen onder meer Antonio Jones en Bruno Oliveira mocht Fremd in mei 2021 vechten om de LFA middengewicht titel tegen Gregory Rodrigues.

Rodrigues (inmiddels ook in de UFC) maakte korte metten met de titelaspiraties van Fremd en finishte hem in de eerste ronde via knock-out. Fremd won zijn daarop volgende partij bij de LFA en zou vervolgens eenmalig vechten voor de FAC organisatie. Fremd vocht sterk en versloeg Joel Bauman via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde. De Amerikaan had ‘geluk’ dat die avond UFC-president Dana White langs de kooi zat voor een opname van het programma ‘Dana White: Lookin’ for a Fight’. White was onder de indruk en contracteerde Fremd. De Amerikaan maakte eerder dit jaar zijn debuut voor de UFC tegen Anthony Hernandez. Fremd verloor via unanimous decision en gaat zaterdag op zoek naar zijn eerste overwinning in de Octagon.

Alarmfase 1

Ook Tresean Gore gaat op zoek naar zijn eerste overwinning in de UFC. De Amerikaan die wordt getraind door de Lima broers kwam voor het eerst in beeld bij het grote publiek tijdens het 29ste seizoen van The Ultimate Fighter. Gore kwam die show binnen met een record van 3-0 en een aantal amateurpartijen op zijn resumé. Gore werd door zijn harde partijen al snel gezien als een van de favorieten voor de eindzege in het toernooi. De Amerikaan won van Ryder Newman en sloeg Gilbert Urbina in de tweede ronde eruit. Hiermee haalde hij de finale tegen Bryan Battle. Gore zou de finale echter niet vechten. Een knieblessure weerhield Gore van de eindzege.

Battle zou de finale winnen echter vond ook de UFC dat Gore zijn kans verdiende tegen Battle. Hierdoor plande de organisatie de partij alsnog in (echter niet meer voor de TUF titel). Begin dit jaar verloor Gore via unanimous decision van Battle waardoor uiteindelijk kon worden geconcludeerd dat Battle de terechte winnaar was van het 29ste seizoen van The Ultimate Fighter. Gore vocht in juli van dit jaar zijn tweede UFC-partij tegen Cody Brundage. Brundage werd het voordeel op de grond toegedicht terwijl Gore werd gezien als de betere striker. Het was dan voor veel mensen ook verrassend dat Gore al in de eerste ronde zwaar knock-out werd geslagen door Brundage. Gore weet dat hij zich geen derde verlies op rij kan veroorloven en zal moeten winnen van Fremd om in de UFC actief te blijven.

Tweede run

Dustin Jacoby is bezig aan zijn tweede run in de UFC. De Amerikaan begon zijn MMA carrière in 2010 en stond nog geen jaar later al in de UFC. Dit bleek uiteindelijk te vroeg. Jacoby verloor zijn twee UFC gevechten en werd uit de organisatie gezet. Jacoby pakte vervolgens buiten de UFC nog de titel bij de CFFC organisatie, maar richtte zich in 2013 op zijn kickbokscarrière. Na een slechte periode bij GLORY Kickboxing waar onder meer werd verloren van Alex Pereira beproefde Jacoby opnieuw zijn geluk in het MMA bij Bellator MMA. Ook daar kreeg de Amerikaan geen poot aan de grond en keerde hij terug bij GLORY. Uiteindelijk won Jacoby twee toernooien bij GLORY waardoor hij voor de titel mocht vechten.

Simon Marcus was echter te sterk. Uiteindelijk bleef de Amerikaan kickboksen afwisselen met MMA totdat hij tijdens de Dana White’s Contender Series in 2020 won van Ty Flores en een nieuwe kans kreeg van de UFC. En daar heeft de UFC nog geen spijt van gehad. Jacoby leek eindelijk zijn draai te vinden in het MMA. Een draw en liefst vijf overwinningen sinds zijn comeback in de UFC hebben Jacoby gebracht in de top-15 van de licht-zwaargewicht divisie. In zijn meest recente partij in juli van dit jaar wist Jacoby de Zuid-Koreaan Da Un Jung zwaar knock-out te slaan in de eerste ronde. Nu wacht Khalil Rountree Jr. die eveneens bekend staat om zijn striking.

Brute power

Als er iemand beschikt over brute power in de UFC licht-zwaargewicht divisie is het Khalil Rountree Jr. De Amerikaan kwam voor het eerst in beeld bij het grote publiek als ongeslagen vechter tijdens het 23ste seizoen van The Ultimate Fighter. Rountree Jr. haalde de finale ondanks een verlies in het huis. Dit kwam omdat hij na een blessure van een van zijn huisgenoten een tweede kans kreeg. In de finale werd echter zijn achilleshiel blootgelegd, de groundgame. Andrew Sanchez controleerde hem vijftien minuten lang op de grond en pakte de overwinning. Nadat ook vrij kansloos van Tyson Pedro werd gewonnen leek een lang UFC verblijf voor Rountree Jr. er niet in te zitten. De Amerikaan herstelde zich echter met knock-out overwinningen op Paul Craig en Gökhan Saki.

Het probleem voor Rountree Jr. is en bleef ook altijd zijn wisselvalligheid. Tegen Eryk Anders vocht de Amerikaan een fantastische partij en leek hij een absolute speler te gaan worden in de divisie. Zo groot was het contrast dan ook in zijn daarop volgende twee partijen tegen Ion Cutelaba en Marcin Prachnio. Beide keren verloor Rountree Jr. De Amerikaan dacht aan stoppen, maar liet vorig jaar september wederom van zich horen met een spectaculaire TKO overwinning op Modestas Bukauskas. Hij trapte de knie van de arme Litouwer compleet aan gort. Begin dit jaar werd opnieuw gewonnen, ditmaal via KO in de tweede ronde tegen Karl Roberson. De vraag is en blijft echter of Rountree Jr. eindelijk zijn draai heeft gevonden of dat het enkel speldenprikjes zijn van de Amerikaan en dat het nu weer bergafwaarts gaat. Dustin Jacoby zal een moeilijke maar uitstekende graadmeter zijn voor Rountree Jr. om te zien waar hij staat in de divisie.

De complete card van UFC Vegas 63

Main Card

- Calvin Kattar vs. Arnold Allen

- Tim Means vs. Max Griffin

- Waldo Cortes-Acosta vs. Jared Vanderaa

- Josh Fremd vs. Tresean Gore

- Dustin Jacoby vs. Khalil Rountree Jr.

Preliminary Card

- Phil Hawes vs. Roman Dolidze

- Andrei Arlovski vs. Marcos Rogerio de Lima

- Joseph Holmes vs. Jun Yong Park

- Chase Hooper vs. Steve Garcia Jr.

- Cody Durden vs. Carlos Mota

- Christian Rodriguez vs. Joshua Weems

Waar kijk je UFC Vegas 63?

De previewshow begint zondagochtend 30 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

