UFC Vegas 64

Het wordt voor beide mannen het eerste main event in de UFC. Zowel Mitchell als Evloev zijn nog ongeslagen in hun professionele carrière. Mitchell staat op de negende plek in de vedergewicht rankings. Evloev staat een plek achter hem op nummer 10.

Talentvol en ongeslagen

Ad

De excentrieke Mitchell uit Arkansas wist het nieuws meerdere malen te halen met enkele aparte uitspraken.Mitchell is negen kwam via The Ultimate Fighter 27 de UFC binnen. Mitchell verloor zijn halve finale en zou dus niet de finale vechten. Die halve finale telt niet mee op het professionele record, echter staat het verlies wel op zijn record bij de UFC. Mitchell kwam zesmaal tot dusver in actie voor de UFC. Hij wist alle zes partijen te winnen.

UFC UFC Vegas 61 | "Henri Hooft geeft om het individu achter de vechter" - Brendan Allen 2 UUR GELEDEN

Totale dominatie brengt Bryce Mitchell zijn grootste overwinning uit zijn carrière Foto: Getty Images

Zo werden Andre Fili en Charles Rosa via unanimous decision verslagen. Mitchell baarde opzien in december 2019. Hij werd de tweede vechter in de UFC na Chan Sung Jung die een partij via een Twister submission wist te winnen. Mitchell keerde in maart van dit jaar voor het eerst sinds anderhalf jaar terug in de Octagon tegen Edson Barboza. Mitchell domineerde de partij compleet en versloeg de Braziliaan via unanimous decision. Nu treft hij de eveneens ongeslagen Movsar Evloev.

Allround en ongeslagen

Movsar Evloev is een man uit de bergen van Ingoesjetië. Een autonome republiek dat valt onder de Russische federatie. Evloev is een van de allergrootste talenten in de organisatie. De Rus vocht voordat hij de UFC binnenkwam zijn gehele carrière voor de M-1 Global organisatie en deed dit vooral in de bantamgewicht divisie. Na het winnen van de interim belt in 2017 wist Evloev ook de undisputed belt te winnen en deze tweemaal te verdedigen. Door het samenwerkingsverband van de UFC met M-1 Global hadden de kampioenen een clausule in hun contract dat ze bij minimaal een titelverdediging de overstap mochten maken naar de UFC.

Movsar Evloev domineert Dan Ige en blijft ongeslagen in zijn MMA carrière Foto: Getty Images

Evloev maakte hier na zijn tweede succesvolle titelverdediging gebruik van. In de UFC is Evloev veel zakelijker als in de M-1 Global organisatie en vecht hij niet meer in de bantamgewicht maar in de vedergewicht divisie. De Rus is zeer allround, maar neemt geen onnodige risico's. Vaak heeft hij wel opstartproblemen wat hem al regelmatig de eerste ronde heeft gekost. Echter is hij tot dusver nog altijd ongeslagen met zes overwinningen tegen onder meer Hakeem Dawodu en Nik Lentz. Evloev kreeg eerder dit jaar de kans om de top-15 aan te vallen in een partij tegen Dan Ige. Evloev won en krijgt nu de kans tegen iemand in de top-10.

UFC Vegas 64

- Bryce Mitchell vs. Movsar Evloev

- Marina Rodriguez vs. Amanda Lemos

- Tagir Ulanbekov vs. Nate Maness

- Miranda Maverick vs. Shanna Young

- Mario Bautista vs. Benito Lopez

- Darrick Minner vs. Shayilan Nuerdanbieke

- Polyana Viana vs. Jinh Yu Frey

- Johnny Muñoz Jr. vs. Liudvik Sholinian

- Jake Hadley vs. Carlos Candelario

- Ramona Pascual vs. Tamires Vidal

UFC UFC Vegas 61 | "Ik wist op mijn vijfde al dat ik hiervoor geboren was" - Mackenzie Dern 3 UUR GELEDEN