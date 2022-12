Investeren

Bobby Green is gek op gouden sieraden. Hij draagt ze niet alleen, maar hij investeert er ook in. Hij is ervan overtuigd dat het op langere termijn veel waarde heeft en hij ziet er ook goed uit met de sieraden om zijn nek.

USADA

Green werd zes maanden geschorst dit jaar na een positieve USADA-test. Green zegt dat het complete onzin was en hij niets illegaals gebruikt. Green bekeek een YouTube filmpje van Dr. Burke waarin hij zag dat hij met bepaalde vitamines makkelijk kon afvallen.

Bobby Green neemt het op tegen Drew Dober Foto: Getty Images

Zorg voor lichaam

Green probeert goed voor zijn lichaam te zorgen. Hij ging naar Wallmart en kocht daar allemaal verschillende soorten vitamines. Green had geen idee dat er substanties in de vitamines zaten die verboden waren op de USADA lijst. Het was dus gewoon een vergissing.

Drew Dober

Dober is een tegenstander waar Green zin in heeft om het tegen op te nemen. Beide zitten nooit in een saaie partij. Echter verwacht Green wel dat Dober met hem wil worstelen wanneer hij hem goed raakt.

Drew Dober Foto: Eurosport

Pimblett vs. Gordon

Green is duidelijk over het gevecht tussen Pimblett en Gordon tijdens UFC 282. Volgens Green moet er iets gebeuren met de juryleden. Hij weet het niet. Misschien zijn ze omgekocht, of gek en misschien zijn ze wel zo oud dat ze niet meer goed kunnen zien. Iemand als Sal D’Amato die altijd slechte scorekaarten heeft. Green hoopt dat het niet zoals boksen gaat worden.

Paddy Pimblett moest ook behoorlijk incasseren tegen Jared Gordon Foto: Getty Images

Paddy Pimblett

Pimblett zal nooit een gevecht tegen Green accepteren. Hij heeft niet genoeg vaardigheden om het tegen Green op te nemen. Green zou het zelfs respectloos vinden als hij de partij krijgt aangeboden. Hij vindt Pimblett een amateur en het zou Green zijn waarde niet omhoog duwen. Hij zal hem snel finishen want Pimblett hoort niet in dezelfde Octagon als hem.

Gebroken hand

Green vocht vijfmaal een partij met een gebroken hand. De Amerikaan zegt niet graag nee tegen een aanbod en heeft hierdoor al vaker zijn hand gebroken. Volgens zijn dokter is heeft hij zelfs het meeste werk aan de hand van Green van iedereen die bij hem komt.

