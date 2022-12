UFC Vegas 67

Geblesseerd

Errens liet aan Eurosport weten enorm te balen van de blessure en hoopt dat hij ergens in maart volgend jaar een nieuwe partij kan plannen. Errens zou voor de tweede maal zijn opwachting gaan maken in de UFC. De talentvolle Team Thriving-vechter maakte in september in Parijs zijn UFC-debuut tegen William Gomis. Errens had nauwelijks een voorbereiding voor die partij gehad en verloor via majority decision.

Ditmaal zou Errens wel een volledige voorbereiding hebben tegen Onama, maar moet hij dus noodgedwongen afzeggen. Het is op dit moment niet bekend of Onama op het evenement zal blijven of dat hij tegen iemand anders wordt geboekt.

- Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

- Geoff Neal vs. Shavkat Rakhmonov

- Ketlen Vieira vs. Raquel Pennington

- Dan Ige vs. Damon Jackson

- Umar Nurmagomedov vs. Raoni Barcelos

- Abdul Razak Alhassan vs. Claudio Ribeiro

- Punahele Soriano vs. Roman Kopylov

- Omar Morales vs. Mateusz Rebecki

- Jimmy Flick vs. TBA

- David Onama vs. TBA

- Allan Nascimento vs. Carlos Hernandez

- Dan Argueta vs. Isaac Dulgarian

