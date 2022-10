Meerdere bronnen weten te bevestigen aan Eurosport dat beide vechters het contract hebben getekend.

Tweede partij

Voor Errens gaat het dus zijn tweede partij in de UFC worden. De voormalig SHC en NFC kampioen zag eind augustus zijn droom in vervulling gaan. Hij tekende een UFC-contract voor vier partijen. De eerste partij van zijn contract vocht hij enkele dagen later al in Parijs tegen William Gomis. Errens verloor de partij via majority decision, maar gaf gezien zijn geringe voorbereidingstijd wel zijn visitekaartje af. Nu maakt hij voor het eerst zijn opwachting in de Verenigde Staten en krijgt in David Onama wederom een moeilijke tegenstander.

Finisher

Onama tekende vorig jaar bij de UFC als FAC kampioen. De eerste en enige Oegandese vechter binnen de organisatie had een moeilijk debuut als invaller tegen Mason Jones. Onama verloor in een competitief gevecht. Uiteindelijk wist Onama dit jaar twee sterke overwinningen te pakken. Hij sloeg Gabriel Benitez zwaar knock-out en wist Garrett Armfield met een submission te finishen. Dit leverde hem in augustus een co-main event partij op tegen Nate Landwehr. In een van de beste partijen van 2022 verloor Onama uiteindelijk via majoriy decision. Nu treft hij Jarno Errens.

Snelle terugkeer voor David Onama in de Octagon Foto: Getty Images

