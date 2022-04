Top 5

Askarov kwam recent nog in actie. De Dagestani verloor voor het eerst in zijn MMA carrière in een close gevecht tegen Kai Kara-France. Tegenstander Alex Perez kwam al bijna anderhalf jaar niet in actie. Perez had pech met partijen die uitvielen vorig jaar waardoor zijn meest recente gevecht dateert uit december 2020. Toen verloor hij van huidig kampioen Deiveson Figueiredo. Het gevecht tussen Askarov en Perez vindt plaats op 16 juli op een nog onbekende locatie.

Ook Dustin Jacoby keert op dezelfde datum terug in de Octagon. De Amerikaan die aan uitstekende tweede run bezig is in de UFC gaat het opnemen tegen de Zuid-Koreaan Da Un Jung. Sinds zijn terugkeer in de UFC vocht Jacoby zesmaal voor de organisatie. Jacoby won vijfmaal en vocht een onbesliste partij. Het record van zijn tegenstander in de UFC is eveneens goed. Jung vier van zijn vijf partijen. en ook hij vocht een onbesliste partij. Jacoby staat 15de gerankt in de UFC licht-zwaargewicht divisie en zal moeten winnen om die ranking te behouden.

Action Man vs. Black Belt Hunter

Tot slot werd ook de partij tussen Chris Curtis en Rodolfo Vieira aangekondigd. Op 25 juni zal Curtis voor de derde maal zijn opwachting maken in de Octagon. Curtis vocht tot dusver tweemaal voor de UFC een invalpartij. Beide partijen wist de Amerikaan voortijdig te beslissen. Curtis won van zowel Phil Hawes als Brendan Allen en was in beide partijen de underdog. Tegenstander Vieira is een meervoudig wereldkampioen BJJ. De Braziliaan liep in zijn meest recente partij tegen een schokkend verlies aan. Hij verloor via submission in de tweede ronde tegen Anthony Hernandez. Echter is dit alweer ruim een jaar geleden. De Braziliaan zou begin dit jaar terugkeren in de Octagon tegen Wellington Turman, maar werd om medische redenen van het evenement gehaald. Nu is de Black Belt Hunter terug.

