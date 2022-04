Meerdere bronnen weten de partij te melden aan Eurosport.

Wells gaat voor drie op een rij

Voor Jeremiah Wells gaat het zijn derde partij in de UFC worden. De voormalig CFFC en CES MMA kampioen werd in 2021 gecontracteerd door de UFC. Wells wist meteen een statement te maken door Warlley Alves via KO in de tweede ronde te finishen. Wells wist ook te imponeren tijdens zijn tweede partij. De Amerikaan versloeg Mike 'Blood Diamond' Mathetha via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde. Nu krijgt Wells een stap omhoog in competitie en neemt hij het op tegen MMA veteraan Court McGee.

Klinisch dood

McGee is een man met een verhaal. Op jonge leeftijd raakte McGee verslaafd aan cocaïne en heroïne en werd hij klinisch dood verklaard na een overdosis. Wonderwel herstelde McGee volledig nadat hij opnieuw moest leren praten en lopen. McGee zou in 2010 als underdog The Ultimate Fighter winnen met Chuck Liddell als coach. Vanaf dat moment sloot hij zich ook aan bij het team van Liddell en coach John Hackleman.

Court McGee gaat op 18 juni voor zijn derde overwinning op rij Foto: Getty Images

McGee vocht negentien partijen in twaalf jaar tijd voor de UFC, maar wist nooit een run te maken naar de top van de divisie. Wel wist hij onder meer te winnen van een nog jonge Robert Whittaker. McGee lijkt echter zijn tweede adem in de UFC te hebben gevochten en heeft voor het eerst sinds 2013 een winstreak van twee partijen.

UFC op 18 juni

- Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze

- Cody Stamann vs. Eddie Wineland

- Julian Marquez vs. Gregory Rodrigues

- Jeremiah Wells vs. Court McGee

- Phil Hawes vs. Deron Winn



- Kyle Daukaus vs. Roman Dolidze

- Jasmine Jasudavicius vs. Natalia Silva

- Cody Durden vs. JP Buys

- Maria Oliveira vs. Gloria de Paula

