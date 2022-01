Knight vervangt Ed Herman die om onbekende redenen het gevecht heeft moeten verlaten. Knight treft Grishin in de licht-zwaargewicht divisie in het Toyota Center te Houston.

Knight won zijn twee meest recente gevechten en lijkt zijn draai te hebben gevonden in de UFC. De Amerikaan versloeg Fabio Cherant via KO in de eerste ronde, en bleek in de confrontatie tegen Alonzo Menifield over drie ronden de sterkste. Knight zal het nu moeten gaan opnemen tegen de Rus Maxim Grishin.

Maxim Grishin vecht tijdens UFC 271 Foto: Getty Images

Grishin vocht voor de bekende Russische organisaties en voor PFL. De Rus heeft tot dusver drie partijen in de UFC gevochten. Alleen Gadzhimurad Antigulov werd verslagen. Tijdens zijn meest recente partij werd verloren van Dustin Jacoby echter had het kwartje ook de andere kant op kunnen vallen.

