Wells stond eigenlijk gepland een week eerder tegen Tim Means. Echter heeft Means om onbekende redenen de partij moeten afzeggen. Hierdoor heeft de UFC Wells doorgeschoven een week later tegen Mike "Blood Diamond" Mathetha. Mathetha zat immers ook zonder partij nadat Orion Cosce zich geblesseerd moest terugtrekken.

Wells en "Blood Diamond" treffen elkaar op 12 februari tijdens UFC 271 in Toyota Center te Houston.

Voor Wells gaat het zijn tweede partij worden in de UFC. De Amerikaan had een ijzersterk debuut vorig jaar tegen Warlley Alves. Wells won via KO in de tweede ronde. Tegenstander Mike Mathetha die door de UFC als "Blood Diamond" wordt benoemd gaat zijn debuut maken voor de organisatie. De voormalig kickbokser die ook eenmaal vocht in GLORY heeft een 3-0 record in het MMA en is de teamgenoot van onder meer Israel Adesanya en Alexander Volkanovski bij City Kickboxing.

UFC 271



Israel Adesanya vs. Robert Whittaker

Derrick Lewis vs. Tai Tuivasa

Jared Cannonier vs. Derek Brunson

Alex Perez vs. Matt Schnell

Roxanne Modafferi vs. Casey O’Neill

Andrei Arlovski vs. Jared Vanderaa

Nasrat Haqparast vs. Bobby Green

Kyler Phillips vs. Marcelo Rojo

Alexander Hernandez vs. Renato Moicano

Ed Herman vs. Maxim Grishin

Douglas Silva de Andrade vs. Sergey Morozov

Mana Martinez vs. Ronnie Lawrence

AJ Dobson vs. Jacob Malkoun

Carlos Ulberg vs. Fabio Cherant

Mike Mathetha vs. Jeremiah Wells

