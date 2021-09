Opzet

De PFL is ontstaan toen een groep investeerders besloot om de World Series of Fighting (WSOF) in te lijven en een geheel eigen draai te geven aan hun aankoop. De World Series werd omgeturnd en kreeg een hele andere manier van promoten en ook de uitstraling ging compleet op de schop.

De PFL beleefde zijn eerste wedstrijden in 2018 met een format dat de gemiddelde sportliefhebber bekend zal klinken: een regulier seizoen inclusief groepsstanden, vervolgens play-offs en daarna een grote finale om de winnaar aan te wijzen. Er zijn zes gewichtsklassen en voor de zes winnaars ligt stuk voor stuk een cheque van 1 miljoen dollar klaar.

De PFL is inmiddels toe aan zijn derde seizoen. Eigenlijk zou dit zelfs al het vierde jaar moeten zijn, maar vanwege de uitbraak van de coronapandemie moest seizoen 2020 helaas geschrapt worden.

Wie vechten er in de PFL?

Er zijn zes verschillende gewichtsklassen: zwaargewicht (tot 120 kilo), licht zwaargewicht (tot 93 kilo), weltergewicht (tot 77 kilo), lichtgewicht (tot 70 kilo), vedergewicht (tot 66 kilo) en vrouwen lichtgewicht (tot 70 kilo).

Er doen in 2021 tien vechters mee aan de verschillende divisies. In het verleden was de opzet nog iets uitgebreider met twaalf deelnemers. Bij de vrouwen is het deelnemersveld juist gegroeid van acht naar tien. De in totaal zestig vechters vertegenwoordigen maar liefst 22 landen.

Wie zijn de bekende namen?

Het is de PFL al in de eerste jaren na oprichting gelukt om diverse grote namen te strikken die hun sporen hebben verdiend in de UFC en Bellator. Denk bijvoorbeeld aan Anthony Pettis, Rory MacDonald, Fabricio Werdum en Antonio Carlos Junior.

Bij de vrouwen is Kayla Harrison de grote publiekstrekker. Harrison kende een bijzondere aanloop naar haar deelname aan de PFL, met een achtergrond in meer traditionele vechtsporten. Harrison is de meest succesvolle Amerikaanse judoka ooit. Ze was tijdens Londen 2012 de eerste Amerikaanse die olympisch goud won op de judomat en vier jaar later in Rio de Janeiro herhaalde ze dit kunststukje.

Harrison won tot dusver al haar PFL-gevechten. Er komt wel extra concurrentie aan in de vorm van Claressa Shields, die als enige bokser ooit – man of vrouw – zichzelf in twee gewichtsklassen tegelijkertijd viervoudig wereldkampioen mag noemen. Ook Shields won twee keer olympisch goud. Shields vocht dit seizoen één partij en wordt voor volgend seizoen als echte uitdager gezien.

Hoe werkt de PFL?

Er staan voor alle deelnemers twee gevechten op het programma tijdens het ‘reguliere’ seizoen. Een vechter kan op basis van het wedstrijdverloop punten verdienen die van belang zijn voor de algemene rangschikking. De winnaar van elk gevecht over drie ronden krijgt drie punten, waarbij bonussen kunnen worden verdiend via knock-outs en opgaves (submissions). Hoe sneller je wint, des te groter de bonus: drie punten voor winst in de eerste ronde, twee punten voor winst in twee ronden, en één bonuspunt voor een overwinning op basis van winst in de derde ronde. Als de jury moet beslissen, ontvangt een vechter alleen punten puur voor de overwinning en bij een gelijkspel krijgen beiden één punt zonder bonussen.

De vier vechtsporters die per divisie in de reguliere competitie de meeste punten vergaren, plaatsen zich voor de play-offs. In het geval van gelijke stand zijn er diverse manieren om tot een beslissing te komen. Onderling resultaat geldt hierbij als belangrijkste meetpunt, daarna volgen zaken als meeste knock-outs en kortste tijd in de kooi.

De filosofie van PFL komt kort gezegd hierop neer: verdienen en niet verkrijgen. Wil je kampioen worden? Dan moet je ervoor vechten. Keer op keer laten zien dat je de beste bent, tijdens de volledige competitie. Er zijn zelfs ideeën voor een PFL Europa, PFL China en PFL Latijns-Amerika, waarna wellicht de diverse winnaars met elkaar kunnen strijden om een wereldtitel.

PFL op Eurosport

De komende weken gaan we toewerken naar de finale. In PFL 1 tot en met 6 komen de groepsfases aan bod. Bij de Fight Night op Eurosport zie je de beste gevechten van iedere ronde. Vrijdag 24 september is het tijd voor PFL 1, zaterdag 25 september PFL 2, enzovoorts. Daarna volgen de play-offs en de grote finale.

Grote finale

Woensdag 27 oktober is een dag om te omcirkelen in je agenda. Dan staan de zes grote finales op het programma, waarbij opgeteld 6 miljoen dollar op het spel staat.

De grote finale wordt gehouden in het Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida. De zes partijen bestaan allemaal uit vijf ronden van vijf minuten, waarbij de winnaar de jackpot opeist.

Waar kijk je?

Commentatoren Sander Schrik en de eerste MMA-wereldkampioene ooit Marloes Coenen begeleiden de uitzendingen van PFL op Eurosport en discovery+

Dit is het uitzendschema van de PFL Fight Nights op Eurosport

Vrijdag 24/09 - 23:00 uur - PFL 1

Zaterdag 25/09 - 23:00 uur - PFL 2

Vrijdag 01/10 - 23:00 uur - PFL 3

Zaterdag 02/10 - 23:00 uur - PFL 4

Vrijdag 08/10 - 23:00 uur - PFL 5

Zaterdag 09/10 - 23:00 uur - PFL 6

Vrijdag 15/10: - 23:00 uur - Play-offs 1

Zaterdag 16/10 - 23:30 uur - Play-offs 2

Vrijdag 22/10 - 23:00 uur - Play-offs 3

Zaterdag 23/10 - 23:00 uur - Best of PFL 2021

Woensdag 27/10: PFL Final* Tbd

Vrijdag 29/10 - 23:00 uur - herhaling finale

Zaterdag 30/10 - 23:00 uur - herhaling finale