De partij staat gepland voor het UAE Warriors 25: Africa evenement dat zal plaatsvindt op 25 februari in de Etihad Arena te Abu Dhabi. Het evenement is het eerste in een serie van veel evenementen om Afrikaanse vechters of vechters van een Afrikaanse afkomst te promoten.

Voor Belgaroui is dat uiteraard Tunesië. Belagaroui die afkomstig is uit Amsterdam staat al jaren aan de top van het kickboksen. Bij de GLORY Kickboxing organisatie is hij een vaste kracht in de top van de middengewicht divisie. Belgaroui wilde echter zijn horizon verbreden en maakte in 2021 de keuze om ook MMA partijen te gaan vechten. Tot dusver heeft het Belgaroui met twee overwinningen succes opgeleverd. Badreddine Diani en Sallah-Eddine Dekhissi werden beiden verslagen vorig jaar. Nu keert Belgaroui terug tegen de Egyptenaar Ahmed Sami.

Sami gaat zijn debuut maken voor de UAE Warriors. De Egyptenaar vocht bijna al zijn partijen bij de Arabic Ultimate Fighting Championship. Opvallend is dat Sami zijn partijen allemaal niet de scorecards haalden. De Egyptenaar won zes van in totaal acht partijen. Een gevecht werd verloren en eentje eindigde in een No Contest. Sami is vrij allround en heeft zowel een sterke groundgame als een stand-up game. Al zal hij tegen Belgaroui de partij naar alle waarschijnlijkheid naar de grond willen brengen.

