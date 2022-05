Paardrijden is een bijzonder onderdeel van de moderne vijfkamp dat verder bestaat uit schermen, zwemmen, hardlopen en schieten. De atleten moeten allemaal voor een paard zorgen, maar mogen hiermee niet zelf deelnemen. Per loting krijgen zij een paard toegewezen van een ander. Omdat dier en ruiter maar kort de tijd hebben om aan elkaar te wennen, leidt dit wel eens tot vervelende situaties zoals met Schleu in Tokio.

Tokyo 2020 | Drama bij de moderne vijfkamp: paard weigert

Moderniseren

De UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne) kreeg veel kritiek te verduren na dit incident. Zij vinden het nu de hoogste tijd om te moderniseren. De bond heeft daarom een voorstel gedaan om het springparcours met paarden uit het programma te halen van de Olympische Spelen 2028 in Los Angeles. Obstacle run, een sport waarbij de deelnemers zo snel mogelijk een hindernisparcours moeten afleggen, zien zij als de beste vervanger.

Dit idee komt niet uit de lucht vallen. Na de Olympische Spelen stelde de UIPM een commissie samen van 26 atleten uit 22 verschillende landen om tot modernisering van de sport te komen. Ze zochten hierbij niet alleen naar een oplossing van het probleem dierenwelzijn, maar ook naar een manier om de sport aantrekkelijker te maken voor het grote publiek.

Voorstellen

De UIPM heeft bijna zestig uitgewerkte voorstellen gekregen om de Obstacle Run in te voeren in de moderne vijfkamp. Twee daarvan gaan zij testen tijdens de finale van de wereldbeker in Ankara, aan het begin van de zomer. In 2028 moet de moderne vijfkamp dan in aangepaste vorm onderdeel zijn van de Olympische Spelen.

Zoals met elke verandering is niet iedereen het met dit voorstel eens. Tegenstanders vanuit de sport hebben al een brief gestuurd naar IOC-voorzitter Tomas Bach om het aangepaste format te voorkomen. Overigens is het na de kritiek in Tokio nog onzeker of de moderne vijfkamp überhaupt op het programma van de Olympische Spelen in 2028 staat.

