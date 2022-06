Ondanks wat problemen met de auto in het overgaan van de nacht op de dag lukte het Brendon Hartley om de koppositie over te nemen en deze vervolgens niet meer af te staan. Mike Conway, Jose Maria Lopez en Kamui Kobayashi moeten genoegen nemen met de tweede plaats, 2 minuten achter de winnaars.

De derde plaats was Ryan Briscoe, Franck Mailleux en Richard Westbrook in de Glickenhaus #709.

LMP2

In de LMP2 klasse waren het Antonio Felix de Costa, William Stevens en Roberto Gonzalez die er met de winst vandoor gingen.

GTE

In de GTE Ori jkasse was het de Porche GT #91 met Frederic Makowiecki, Gianmaria Bruni en Richard Lietz achter het stuur die als eerste over de streep kwam.

