EK Mountainbike | Terpstra pakt brons op zwaar EK, Lecomte profiteert van pech landgenote en wint

Doordat het in München sinds gisteren veel had geregend, was het parcours heel modderig geworden. De modderige flanken van de Olympiaberg op het olympisch park van de Spelen van 1972 zorgden voor een loodzwaar parcours.

De Franse rensters hadden de beste start op het EK. Al vroeg in de wedstrijd reden Ferrand-Prevot en Lecomte weg van de rest van het veld. Achter de twee Fransen reden de Zwitsers Jolanda Neff en Alessandra Keller. Terpstra had meer moeite met de start en reed de eerste twee rondjes op de vijfde plek.

Voorin de wedstrijd was Ferrand-Prevot weggereden van haar landgenote. De Française die zowel wereldkampioen was op de weg, het veld en de mountainbike had een mooie voorsprong op de zeven jaar jongere Lecomte. Haar ketting lag er echter in de derde ronde af en door de modder deed ze er lang over om de ketting er terug op te krijgen. Lecomte kon haar daardoor weer inhalen.

Achter de Francaises was Terpstra begonnen aan een inhaalrace. Ze had Keller bijgehaald en reed een poos met regerend olympisch kampioene Jolanda Neff. In de vijfde van de in totaal zeven ronden liet ze de Zwitserse achter haar. Daarna reed ze onbedreigd naar de derde plek drie minuten achter de Lecomte.

