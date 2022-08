De UCI en Warner Bros. Discovery hebben het 2023 wereldbeker en Enduro World Series programma bekend gemaakt. Voor Nederland het meest opvallende feit: er komt een wereldbekerwedstrijd in Valkenburg! Het is zelfs de wedstrijd die het 2023 Cross Country seizoen gaat aftrappen.

Het nieuwe programma voegt alle UCI mountainbike disciplines samen in een samengesteld programma waardoor alle sporten het beste tot hun recht komen. De vijftien rondes bestaan uit 34 wedstrijden die plaatsvinden in 10 landen verspreid over drie continenten. Een belangrijke verbetering aan de nieuwe kalender zorgt er voor dat er geen wedstrijden tegelijkertijd plaatsvinden. "Voor de eerste keer is er in alle grote mountainbike disciplines is er één kalender. Hierdoor krijgen teams, atleten en fans de mogelijkheden om de wedstrijden zo goed mogelijk te ervaren zonder clashes op bepaalde momenten", aldus Chris Ball, CEO van ESO Sports.

Valkenburg

Valkenburg trapt het 2023 Cross Country wereldbekerseizoen af. Dit betekent een Short Track wedstrijd en twee dagen later de race over de olympische afstand. De beste mountainbikers ter wereld komen dus naar Valkenburg om hun vaardigheden aan de wereld te tonen.

Programma

Dit is de volledige 2023 UCI Mountainbike wereldbeker en Enduro World Series kalender

