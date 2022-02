"We worden waarschijnlijk vijfde of zesde op de medaillespiegel, daarmee doen we het gewoon hartstikke goed," aldus Verheijen in gesprek met de aanwezige pers.

"We wilden net als in 2014 en 2018 naar de twintig medailles en dat is niet gelukt. Het was mijn verantwoordelijkheid om voor een sfeer te zorgen waarin er optimaal gepresteerd kon worden. Daar mag ik op worden afgerekend."

"Ik vind dat we twee heel mooie weken hebben gehad. Het doel was om veel medailles te halen én om te genieten van de negentien olympische debutanten. Dat laatste is zeker gebeurd. Ik hoop echt dat die nieuwe olympiërs een inspiratie zijn voor jonge sporters in Nederland."

17 medailles

In totaal komt TeamNL op 17 medailles uit, waarvan er acht goud, vijf zilver en vier brons zijn. Daarmee zit Nederland onder het aantal medailles dat vier jaar geleden in Pyeongchang werd behaald. In het Zuid-Koreaanse bergengebied veroverde de Nederlandse equipe twintig medailles. Het recordaantal staat nog steeds op de 24 medailles die tijdens de Winterspelen van 2014 in Sochi veroverd werden.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat Zweden vandaag nog een medaille halen bij het curling of ijshockey. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan gaan de Scandinaviërs over Nederland heen in de medaillespiegel en eindigt TeamNL zo goed als zeker als zesde in het landenklassement.

Irene Schouten was verantwoordelijk voor zowel de eerste (gouden) medaille voor TeamNL als de laatste. De Nederlandse koningin van de Spelen is dankzij haar prestaties de allerbeste olympiër op één Spelen. Nog nooit is het een Nederlander gelukt om vier medailles te behalen op één Spelen. Als beloning voor haar geweldige optreden in de Chinese hoofdstad mag ze morgen de Nederlandse vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie in het Olympische stadion.

Beijing 2022 | Monsterlijke sprint van Schouten voor derde goud

