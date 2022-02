Schouten won zaterdag met een monsterlijke sprint na de 3 en 5 kilometer ook de massastart en kreeg vervolgens te horen dat de keuze voor de eervolle taak van vlaggendrager op haar was gevallen.

De Winterkoningin van Beijing 2022 weet tijdens de sluiting in het Vogelnest nog één keer de schijnwerpers op zich gericht als ze naar binnen loopt met de Nederlandse driekleur.

Schouten krijgt de voorkeur boven Suzanne Schulting, die ook vier medailles veroverde, maar net iets ‘minder succesvol’ was dan de schaatsster op de langebaan. “De keuze tussen Suzanne en Irene was eigenlijk niet te doen”, aldus chef de mission Carl Verheijen.

“Ook hebben ze allebei hun eigen ‘verhaal’. Kortom, ze verdienen het wat mij betreft allebei om de vlag te dragen, maar voor de sluiting heb ik nu voor Irene gekozen”, vervolgt Verheijen.

De sporters van TeamNL die nog in Peking aanwezig zijn plus begeleiding wonen zondag de sluiting bij. Niet de gehele oranje afvaardiging is nog van de partij, verre van zelfs. Er zijn al atleten huiswaarts gekeerd, ook omdat er voor een aantal snel weer reguliere wedstrijden op het programma staan.

Uit een poll van Eurosport op Twitter – gepubliceerd voordat de vlaggendrager werd aangekondigd – blijkt dat een grote meerderheid akkoord is met de keuze voor Schouten.

