Eindsprint

De Nederlandse zat de hele race in de kopgroep, en het leek erop alsof ze zou toeslaan in de finale, maar in de eindsprint moest ze haar meerdere erkennen in de Braziliaanse Ana Marcela Cunha, die negen tiende voor van Rouwendaal finishte.

Het is de tweede olympische medaille voor de geboren Baarnse. In Rio won van Rouwendaal al de gouden plak, daar komt nu dus olympisch zilver bij.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | van Rouwendaal pakt zilver op 10km EEN UUR GELEDEN

