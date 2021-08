Vanaf het begin van de race viel Ferry Weertman al buiten beeld. De focus ging gelijk op onder andere de Duitser Florian Wellbrock, die vanaf de start een gat sloeg en de koppositie pakte. Na een uur waren de verschillen pijnlijk duidelijk, De Nederlandse titelverdediger lag op meer dan een minuut achterstand van de kopgroep.

Deze kopgroep bestond uit Wellbrock, Gregorio Paltrinieri (de Italiaan die al zilver won op de 800 meter deze Olympische Spelen), de Hongaar Kristof Rasovszky de Fransman Marc-Antoine Olivier, de Griek Athanasios Kynigakis en de Israëliër Matan Roditi.

In de laatste kilometer werden de verschillen gemaakt en werd het spannend voor de medailles. Met een flitsende versnelling sloeg de Duitser een gat, waar alleen Rasovsky met moeite kon volgen. Met nog enkele meters te gaan bleven er drie mannen over in de strijd om de medailles: Wellbrock, Rasovsky en Paltrinieri, die bleef vechten om aan te sluiten bij de Hongaar. De andere drie konden niet volgen en verloren het zicht op een medaille.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Geen medaille voor Weertman in openwaterzwemmen

Florian Wellbrock zwom een geweldige race, lag vanaf de start op kop en kon in de laatste kilometer een gat slaan met de rest. De Duitser kon zo, na zijn bronzen medaille op de 500 meter in Tokio, een gouden medaille aan zijn palmares toevoegen. In de strijd om het zilver kwam Paltrinieri nog dichtbij Rasovsky, maar de Italiaan had al veel energie verspild tijdens de race om bij de kopgroep aan te sluiten. Het zilver ging daarmee naar Hongarije, het brons naar Italië. Ferry Weertman kwam uiteindelijk als zevende over de finish en kon geen rol van betekenis spelen tijdens deze Olympische Spelen Tokyo 2020.

