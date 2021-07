Wat: Dressuur

Waar: Baji Koen Equestrian Park in Setagaya

Wanneer: Zaterdag 24 juli - woensdag 28 juli

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Edward Gal (Total US), Hans Peter Minderhoud (Dream Boy) en Marlies van Baalen (Go Legend)

Wat je moet weten

In de dressuursport strijden de ruiters (mannen) en amazones (vrouwen) met hun paarden om de individuele- en teammedailles. De Grand Prix is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel op zaterdag 24 juli (10.00 uur Nederlandse tijd) komen alle zestig combinaties in actie. Dit doen zij in groepen van tien op basis van de olympische ranking. De beste twee combinaties uit elke groep plaatsen zich voor de volgende ronde, aangevuld met de overige zes beste combinaties. Deze tweede ronde vindt plaats op zondag 25 juli, eveneens om 10:00 uur.

Tijdens de Grand Prix kunnen de deelnemers punten scoren bij de jury met onder andere de piaffe, passage, pirouette en wissel om de pas. De beste acht landen van de Grand Prix plaatsen zich voor de Grand Prix Special op dinsdag 27 juli (10:30 uur), een net iets moeilijker onderdeel. Alleen de resultaten uit de Grand Prix Special tellen mee voor de teammedailles. Per team komen drie ruiters en amazones in actie, één minder dan vijf jaar geleden. Alle scores tellen mee. Het minste resultaat kan dus niet meer worden weggestreept.

De individuele medailles gaan naar de combinaties die het beste scoren tijdens de kür op muziek van woensdag 28 juli (10:30 uur). Hierin komen de beste individuele combinaties van de Grand Prix in actie. De kür op muziek is een bijzonder onderdeel waarin de combinaties het gevoel van de muziek en het daarbij behorende ritme ook tot uiting moeten laten komen in de ‘show’ en de gangen van het paard. Een jury beoordeelt de kür en geeft punten voor de uitvoering van de verplichte en vrije oefeningen.

Nederlandse medaillekansen

Nederland heeft een rijke dressuurhistorie tijdens de Olympische Spelen. De gouden medailles van Anky van Grunsven 1996 en 2000 (Bonfire) en 2004 en 2008 (Salinero) staan bij veel liefhebbers in het geheugen gegrift. Daarnaast behaalde Nederland met Van Grunsven (Bonfire, 1996) en Adelinde Cornelissen (Jerich Parzival, 2012) ook twee keer individueel zilver. Sven Günther Rothenberger won in 1996 brons met Weyden. Het dressuurteam behaalde zilver in 1992, 1996, 2000 en 2008 en brons in 2012.

Nog altijd behoort Nederland tot de wereldtop. Zo won de ploeg vorige maand de Nations Cup in eigen land. Edward Gal (Total US), Hans Peter Minderhoud (Dream Boy) en Marlies van Baalen (Go Legend) hebben dan ook zeker medaillekansen tijdens de landenwedstrijd in Setagaya. Concurrentie kunnen zij verwachten van onder andere Engeland, Zweden en Denemarken. Duitsland is als regerend olympisch- en wereldkampioen de topfavoriet. Het land won dertien van de twintig teamwedstrijden in de historie van de Olympische Spelen.

Dressuurkoningin Isabell Werth voert de Duitse ploeg aan. Foto: Eurosport

Individueel heeft Nederland medaillekansen met Gal en Total US. De ervaren ruiter won in 2012 brons met het Nederlandse team tijdens de Olympische Spelen in Londen. Gal is bovendien individueel elfvoudig Nederlands kampioen, tweevoudig wereldkampioen (kür en Grand Prix Spécial, 2010) en Europees kampioen (kür, 2009). Ook Hans Peter Minderhoud (teamzilver in 2008) kan verrassen met Dream Boy. De combinatie won eerder dit jaar de Grand Prix Special tijdens de CHIO in Rotterdam. Bondscoach Alex van Silfhout zet ook Marlies van Baalen in met haar eigen paard Go Legend, gefokt door haar schoonouders. Die combinatie toonde begin juli goede vorm met een vierde plaats tijdens de kür op muziek tijdens de Rotterdamse CHIO.

Duitse topfavoriet

De Duitse dressuurkoningin Isabell Werth is met Bella Rose als koploper van de wereldranglijst de grootse kanshebster op goud. Ook haar landgenoten Jessica von Bredow-Werndl (TSF Dalera BB) en Dorothee Schneider (Showtime FRH) behoren tot de favorieten. De Britse Charlotte Djuardin won goud in 2012 en 2016 met Valegro. Zij gaat deze editie de strijd aan met Gio. Daarnaast zijn er kansen voor onder anderen de Zweed Patrick Kittel (Well Done de la Roche) en de Amerikaan Steffen Peters met Suppenkasper. Bijzonder is ook de deelname van de 66-jarige Australische Mary Hanna (Calanta). Zij begint aan haar zesde Olympische Spelen.

