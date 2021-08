Tokyo 2020

Nederland plaatste zich vrijdag maar nipt voor de finale. Bij de kwalificatie scoorde het drietal Greve, Houtzager en Van der Vleuten 26 strafpunten en bezette daarmee de negende plaats. Met dertien strafpunten was Greve de zwakke schakel.

Ehrens koos zaterdag daarom in zijn plaats voor Smolders met Bingo du Parc. Zij betaalden het vertrouwen van de bondscoach direct terug. In de tweede lijn legden zij het parcours foutloos af. Zij bleven bovendien met 0,02 seconden net binnen de tijdslimiet.

Achterstand

Helaas was Nederland al op achterstand geraakt door Houtzager en Dante. In het slot van hun ronde gooiden zij twee balken eraf en overschreden de tijdslimiet. Hierdoor scoorden zij negen strafpunten.

Voorafgaand aan de laatste lijn had de Nederlandse ploeg dan ook een kleine kans op een medaille. Van der Vleuten en Beauville Z konden het verschil echter niet maken. Met twee fouten op de balk scoorden zij acht strafpunten. Hierdoor kwamen zij uit op een totaal van zeventien; goed voor de vierde plaats.

Goud voor Zweden

Het goud leek te gaan naar Frankrijk. Pénélope Leprevost had als laatste de winst voor het grijpen, maar haar paard Vancouver de Lanlore weigerde en moest de strijd staken. Hierdoor zakte de ploeg naar de achtste plaats.

Zweden en de Verenigde Staten, allebei acht strafpunten, mochten daarom terugkomen voor de barrage. Hierin bleek het niveau bijzonder hoog. Beide landen bleven foutloos, waardoor het aankwam op tijd.

Ward McLain legde met 39,92 seconden namens de Verenigde Staten de lat bijzonder hoog. Peder Fredricson had met zijn paard All In daarom een tijd van 40,31 seconden nodig voor de gouden plak. Zij slaagden in hun opzet. Met een tijd van 39,01 seconden haalde hij de gouden medaille binnen voor Zweden. Achter de Verenigde Staten was het brons voor België.

