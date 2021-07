Tokyo 2020

De dag begon met Marlies van Baalen op Go Legend. De kür bevatte wat kleine schoonheidsfoutjes die werden bestraft door de jury. Van Baalen scoorde 2345 punten. Hans Peter Minderhoud had een prima dag, maar zijn score van 2505 punten was niet goed genoeg om mee te doen voor de medailles. Een goede kür van Gal met 2628 punten was een prima afsluiting.

Duitsland won zoals verwacht de wedstrijd. Vanaf de Spelen in 1984 wist alleen Groot-Brittannië de Duitsers te verslaan in het teamtoernooi in 2012. De Verenigde Staten eindigden als tweede en de Britten pakten de bronzen plak.

Morgen staat de ontknoping van de individuele wedstrijd op het programma. Edward Gal en Hans Peter Minderhoud zullen hierin uitkomen. Gal maakt nog kans op een medaille, maar hij zal samen met Total Us een hele goede dag moeten hebben.

