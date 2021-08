Veel ruiters kenden weinig problemen met het springparcours in Tokio. Maar liefst 25 combinaties maakten geen fouten in de sprongen en bleven binnen de gestelde tijd van 89 seconden. De Britse Ben Maher op Explosion W was de snelste in 81,34 seconden.

Willem Greve was de eerste Nederlander die zijn proef aflegde. Tot aan de laatste lijn hindernissen was Greve foutloos gebleven. Bij de een-na-laatste sprong ging de combinatie echter de mist in en moest deze fout met vier strafpunten bekopen.

Tokyo 2020 | Willem Greve uitgeschakeld

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Brons voor Maikel van der Vleuten bij springen individueel GISTEREN OM 12:27

Marc Houtzager was daarna aan de beurt hij maakte geen fouten in zijn proef, maar moest opletten dat hij niet buiten de tijdslimiet eindigde. Met zijn dertienjarige merrie was hij snel genoeg en kwalificeerde hij zich voor de finaledag morgen.

Tokyo 2020 | Marc Houtzager naar kwalificatie

Maikel van Vleuten was de laatste Nederlander. Ook hij bleef foutloos en was razendsnel. Slechts drie rijders waren sneller dan de 33-jarige ruiter.

Tokyo 2020 | Maikel van der Vleuten op indrukwekkende wijze naar finale

Jessica Springsteen, de dochter van zanger Bruce Springsteen, heeft de finale niet weten te bereiken. Op haar paard Don Juan van de Donkhoeve maakte ze een springfout, wat niet voldoende was voor kwalificatie. De finale wordt morgen om 12:00 uur verreden.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Brons voor Maikel van der Vleuten bij springen individueel GISTEREN OM 12:26