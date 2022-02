Rodelen

Beijing 2022 | Mandziy slachtoffer van crash tijdens eerste run rodelen

Andriy Mandziy heeft in zijn eerste run voor spectaculaire beelden gezorgd door te crashen. De Oekraïner behoorde niet tot de favorieten, maar baalt vast flink van zijn crash. Die crash vond plaats op hoge snelheid, want ook de rodelaars dalen af in de hoogste versnelling. Mandziy probeerde de situatie nog te redden, maar dat mislukte. Hij kwam met de schrik vrij en liep geen fysieke schade op.

00:01:32, 17 minuten geleden