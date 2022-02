Beijing 2022

Saba, die toen zijn neef verongelukte negen jaar was, maakte de droom van zijn neef waar. Hij kwam deze Spelen binnen op de 31e plek. Hij is nu zo oud als dat zijn neef was toen hij verongelukte. Hij plaatste op Instagram een ontroerende oude foto van hem en zijn neef.

Nodar, die de eerste Georgische rodelaar ooit op de Spelen zou worden, verongelukte tijdens een training uren voor de openingsceremonie. Zijn slee draaide, en raakte een paal waardoor hij de lucht in werd geslingerd en over de muur werd gekatapulteerd.

FAMILIEZAKEN

De gehele familie Kumaritashvili zit in het rodelen. De opa van Saba, Aleko, overzag het bouwen van de eerste rodelbaan in Georgië. Hij was ook coach van het nationale team en voorzitter van de rodelbond.

Saba vertelde AP nieuws : ‘Elke generatie in onze familie had in ieder geval een rodelaar en nu zetten mijn vader en ik deze traditie voort en volgen we in de voetsporen van Nodar. Als ik aan hem denk doet me dat pijn maar het geeft me ook kracht.’

