Florijn kwam met hetzelfde vliegtuig aan als taekwondoka Reshmie Oogink, skateboardster Candy Jacobs en een begeleider van de roeiploeg die allemaal eerder positief testten op het coronavirus. De vlucht is inmiddels een week geleden waardoor de kans op nieuwe besmettingen is afgenomen. Toch blijft de dreiging op nieuwe positieve tests op de loer liggen.

Florijn kwam eerder vandaag in actie op het onderdeel skiff. De 21-jarige atleet eindigde in de heats teleurstellend als vierde en kwalificeerde zich daarmee niet voor de kwartfinales. Via de herkansingen maakte hij nog wel kans op een plek in de volgende ronde. De skiff is het enige roeionderdeel dat individueel wordt afgewerkt.

Morgen zou Florijn in actie komen op de herkansing van de skiff. De twee-zonder voor mannen, de vrouwen lichte dubbel-twee en de twee vier-zonders komen wel in actie. Omdat er maandag slecht weer wordt voorspeld zijn de roeiwedstrijden van maandag vervroegd naar morgenochtend. Het gaat om de kwartfinales in de skiff, halve finales in de dubbel-twee en herkansingen in de vier-zonder. Ook de heats van de achten vinden morgen plaats in plaat van maandag.

