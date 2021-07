De Nederlandse roeiploeg had in Tokio te kampen met veel coronabesmettingen. Op de eerste dag van de Spelen testte skiffeur Finn Florijn positief op corona en moest het toernooi verlaten. De rest van de roeiploeg mocht het toernooi vervolgen, maar nieuwe besmettingen hingen als een zwaard van Damocles boven het team. Uiteindelijk raakten ook een begeleider en hoofdcoach van de vrouwen Josy Verdonkschot besmet. Verdere besmettingen onder de sporters bleven uit.

In de breedte presteerde het Nederlandse team uitstekend. Met uitzondering van de twee-zonder en de vrouwenskiff behaalden alle boten de olympische finale. Krommenhoek/van Sprang en Sophie Souwer wonnen wel hun B-finale. Van deze boten werden geen medailles verwacht.

Mannen dubbel-twee

Melvin Twellaar en Stef Broenink hadden een uitstekend toernooi. De dubbel-twee had een open veld, maar de Nederlandse mannen ontpopten zich al snel tot favoriten. In de voorwedstrijden wonnen zijn hun heat in een olympisch record. In de finale moesten zij het net afleggen tegen het Franse duo Boucheron en Androdias. De Nederlanders lagen lang op voorsprong al was de eindsprint van de Fransen sterker. Een misslag in de Franse boot bracht Twellaar en Broenink nog dichtbij, maar de Franse boot konden ze niet inhalen.

Tokyo 2020 | Samenvatting zilveren race mannen dubbel twee

Mannen vier-zonder

De mannen vier-zonder ging zonder verwachtingen naar Tokio. Via de herkansingen bereikten zij nog de finale, maar eindigden daar roemloos op de zesde plek.

Mannen dubbel-vier

De dubbel-vier werd voor het toernooi gezien als grootste Nederlandse kanshebber op een gouden medaille. De boot met Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten maakten deze verwachting dubbel en dwars waar. De ploeg was het hele toernooi dominant. In de finale kwamen ze vroeg op voorsprong die ze de hele race vasthielden. Uiteindelijk won de ploeg in een wereldrecord. De gouden medaille was de eerste gouden roeimedaille voor een mannenboot sinds de winst van de Holland 8 in Atlanta 1996.

Tokyo 2020 | De Gouden dubbelvier race in zijn geheel

Mannen acht

De acht wordt gezien als het koningsnummer in het roeien. De Holland 8 verraste in de voorwedstrijden vriend en vijand door hun heat te winnen. Ze waren sneller dan toplanden Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Voor het eerst sinds 11 jaar hoefde Nederland geen herkansing te roeien op een mondiaal eindtoernooi. In de finale stelde de ploeg echter zwaar teleur. De Holland 8 kwam niet verder dan de vijfde plek en deden op geen moment mee voor de medailles.

Tokyo 2020 | Holland Acht maken favorietenrol niet waar

Vrouwen dubbel-twee

Lisa Scheenaard en Roos de Jong gingen ook naar huis met een medaille. Nederland pakte een bronzen medaille in de finale. Dit was een knappe prestatie van de Nederlanders.

Tokyo 2020 | Brons voor vrouwen dubbeltwee

Vrouwen lichte dubbel-twee

In de lichte vrouwen dubbel-twee won Nederland in 2008 en 2016 een gouden medaille. Ilse Paulis zat in die winnende boot van 2016. In 2020 probeerde ze het goud te veroveren met Marieke Keizer. Het toernooi van de vrouwen was wisselvallig. De voowedstrijd was sterk, maar in de halve finale kwalificeerden ze zich ternauwernood. Toch verliep de finale in het begin op rolletjes. Paulis en Keizer kwamen op voorsprong en behielden die tot 50 meter voor de finish. Een misslag van boegvrouw Keizer zorgde ervoor dat de boot stilviel, Nederland kwam als derde over de streep.

Tokyo 2020 | Ontgoocheling bij Paulis/Keijser ondanks bronzen medaille

Vrouwen vier-zonder

Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Veronique Meester en Ymkje Clevering waren grote kanshebbers voor een medaille. De boot was Europees kampioen geworden dit jaar, maar in de finale moesten ze toch toegeven op de Australische boot. Nederland kwam iets meer dan drie tiende tekort voor het goud.

Tokyo 2020 | Zilveren plak voor vrouwen vier

Met vijf medailles kan dit toernooi voor de Nederlanders niets anders dan een succes worden genoemd. Nog nooit won Nederland zoveel medailles in het roeien als tijdens deze Spelen in Tokio. Toch kwam Nederland zo vaak zo dichtbij een tweede gouden medaille dat een aantal medailles ook een zure nasmaak hebben. Nieuw Zeeland was het sterkste roeiland dit toernooi. Het land won goud in de mannen acht, de vrouwen skiff en de vrouwen twee-zonder. Voor Hamish Bond betekende goud in de mannen-acht zijn derde gouden medaille op de Olympische Spelen.

