Roeicoach Josy Verdonkschot testte positief en moet daarom in quarantaine. De mensen waarmee hij in 'close contact' is geweest mogen actief blijven. Wel worden er wat extra maatregelen genomen en moeten de coronatesten uiteraard negatief blijven.

Nederland in actie

Sophie Houwer ging van start in de derde kwartfinale in de skiff. Ze leek de eerste slagen te missen en viel daardoor direct wat terug. Vervolgens kwam ze goed op stoom en ze deed al snel mee voor de overwinning. Uiteindelijk moest de 34-jarige roeister haar meerdere erkennen in de Oostenrijkse Magdalena Lobnig. Met haar tweede plek plaatste ze zich voor de halve finales.

Dubbeltwee door naar finale

Roos de Jong en Lisa Scheenaard zijn de sterkste van hun heat in de halve finales op de dubbeltwee. Canada en Amerika wisten zich als tweede en derde te plaatsen voor de finales. In de andere heat waren Roemenië, Nieuw-Zeeland en Litouwen het sterkst. De finale is woensdag 28 juli om 02.18 uur Nederlandse tijd.

Ook de heren gaan ongeschonden richting de finale. Melvin Twellaar en Stef Broenink wisten de snelste tijd van de halve finales te realiseren. De concurrenten van het Nederlandse tweetal zijn: China, Zwitserland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen.

Herkansing voor heren vier

Voor de heren vier was het een spannende dag. Na een tegenvallende kwalificatie moesten de heren herkansen in de Sea Forest Waterway. Op deze nieuwe dag waren de zaakjes echter op orde. Roemenië kwam als eerste over de streep. Gevolgt door de heren vier van TeamNL. Wereldkampioen Polen werd derde en zet zichzelf daarmee buitenspel.

Waar kijk je?

