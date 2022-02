Schaatsen

Beijing 2022 | "Kan het nog altijd niet geloven" - Swings uitzinnig na goud op massastart

Bart Swings schreef vanochtend geschiedenis door de eerste Belg te worden sinds 1948 die goud wint op de Winterspelen. Swings was in een spannende massastart de snelste in de sprint. Na afloop reageerde de uitzinnige Belg voor de camera van Eurosport.

00:00:39, een uur geleden