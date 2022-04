"Ik heb de laatste tijd veel nagedacht, en voor mijn gevoel heb ik de juiste keuze gemaakt. Vanaf het eerste moment dat ik met Jac Orie sprak voelde ik mij hier welkom", aldus Leerdam in het persbericht van haar nieuwe ploeg.

"Ik ben er van overtuigd dat Jac Orie van mij een nog betere atleet kan maken. Ook zie ik uit naar om onderdeel te zijn van een grote groep schaatsers waar al meerdere wereldkampioenen bij zitten. Als je winnaars bij elkaar zet wordt iedereen daar beter van."

De wereldkampioene sprint verlaat bij de overstap naar Jumbo-Visma de ploeg die ze samen met haar vriend Koen Verweij heeft opgezet. Haar motivatie is duidelijk: "Alleen een olympische gouden medaille mist nog. Ik ga er alles aan doen om dat over vier jaar te laten gebeuren."

Maar niet alleen de Olympische Spelen zijn een doel voor Leerdam: "Ik wil ook een wereldrecord schaatsen. Ik ben er van overtuigd dat Jac Orie mij naar een nieuw niveau kan brengen. Ik kijk uit naar dit volgende hoofdstuk."

Ook Orie zelf is wel tevreden met deze transfer: "Jutta is iemand die meedoet voor de winst in elke race. Ik zie er naar uit om samen te werken met een echte sprintster."

Op de Olympische Spelen van Beijing 2022 lukte het Jutta Leerdam niet om die felbegeerde gouden plak mee naar huis te nemen. Op de 1000 meter was de tweede plaatst het hoogst haalbare voor de 23-jarige sprintster. Een maand geleden lukte het Leerdam wel om wereldkampioen sprint te worden op het ijs in Hamar, Noorwegen.

