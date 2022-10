Hans Niemann werd eerder beschuldigd van valsspelen door Magnus Carlsen. Niemann was in het verleden al eens gepakt tijdens jeugdwedstrijden en de Noorse wereldkampioen weigert na een aantal dubieuze momenten nog tegen de negentienjarige Amerikaan te spelen.

Bizarre verhalen gingen de ronde, waaronder dat Niemann via een anaal, ingebracht apparaat seintjes kreeg die hem vertelden welke zet hij moest plaatsen. Ook zouden vrienden in het publiek hem via codetaal dingen hebben ingefluisterd.

Computeralgortimes

Het onderzoek van 72 pagina’s lang, dat dinsdag werd gepubliceerd, geeft bewijs voor de insinuaties van Carlsen. De onderzoekers maken gebruikt van een ‘cheat detection tool’ die de zetten van spelers vergelijkt met zetten die worden aanbevolen door computeralgoritmes.

Deze algoritmes zijn zodanig slim dat ze altijd de perfecte zet kunnen weergeven. Wanneer een speler op een of andere manier aan die informatie kan komen, geeft ze dat dus een enorm voordeel bij het schaken.

Statistisch buitengewoon

Uit de resultaten blijkt nu dus dat Niemann in ruim honderd partijen gebruik heeft gemaakt van illegale assistentie. Het kan een verklaring bieden voor, de volgens Chess.com, ‘statisch buitengewone opmars’ van het schaaktalent. In slechts vier jaar tijd stormde hij de top 50 van de wereld binnen.

Niemann is echter niet het enige slachtoffer van het onderzoek naar valsspelen. Volgens het rapport zijn ‘tientallen’ grootmeesters bij het onderzoeken betrapt op valsspelen. Daaronder vielen ook een aantal spelers uit de top 100, die de incidenten stuk voor stuk hebben bevestigd.

Eigen rapport schaakbond

De jonge Amerikaan ontkent nog steeds alle beschuldigingen. “Ik heb in het verleden inderdaad valsgespeeld op een toernooi, maar toen was ik twaalf jaar oud. Ik heb nog nooit iets illegaals gedaan in een wedstrijd waar prijzengeld op het spel stond.”

De Wereldschaakbond, Fide, gaat ook nog zijn eigen onderzoek uitbrengen. Volgens de organisatie is het onderzoek van Chess.com tweeledig. Met een eigen panel willen zij zorgen voor ‘een eerlijke uitspraak’.

