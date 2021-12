Schansspringen | Met deze twee sprongen pakt Marita Kramer nog maar eens de winst

Kramer houdt behoorlijk huis tijdens het Wereldbeker-circuit en boekte op de schans in Klingenthal alweer overwinning drie en vier van het nog prille seizoen. De kracht van Kramer zit ‘m n de afsprong, waardoor ze bij goede uitvoering veel hoogte weet te pakken.

Die hoogte weet ze weer om in te zetten in het springen van een enorme afstand: 137 meter dus. Of 134 meter, zoals in haar tweede sprong. Kramer stond na haar eerste sprong net als Max Verstappen op pole-position en kende bij de tweede proef beduidend minder problemen om de winst te pakken.

Landing kan beter

Verstappen maakte het spannend, Kramer niet. Zij sprong gewoon weer 134 meter en verwees daarmee de concurrentie terug naar de andere ereplaatsen. Een verbeterpuntje blijft het uitvoeren van de landing. Daar morst Kramer bij de beoordeling van de jury nog wel eens wat punten.

Het moge duidelijk zijn dat de Apeldoornse die springt onder Oostenrijkse vlag dankzij deze winst haar leidende positie in het algemeen klassement verder verstevigt.

