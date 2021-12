4 Hills | Kobayashi wint spannende wedstrijd in Oberstdorf, Koch kan titelprolongatie al vergeten

Kobayashi won de Vierschansentournee in 2019 met winnende sprongen vanaf alle vier de schansen en is na het Auftaktspringen de enige die op koers ligt om dit kunststukje opnieuw realiteit te maken. En dat terwijl zijn eerste sprong (128,5 meter) niet eens zo fantastisch was. De Japanner bezette toen slechts de vijfde plaats.

De tweede sprong van Kobayashi – die dus als een van de eerste favorieten in actie moest komen – was met 141 meter een stuk beter. Zo goed zelfs dat hij vanaf de vijfde plaats naar de overwinning sprong. Een score van 302 punten voldeed om te winnen.

Minimale marges

Zoals gezegd waren de verschillen klein: slechts vier punten meer of minder betekende het verschil tussen de tweede of zesde positie. Thuisfavoriet en leider in de World Cup Karl Geiger trok aan het kortste eind en eindigde als zesde.

Het contingent Noren verbaasde in de stromende regen met de tweede, derde en vierde plaats. Halvor Egner Granerud, Robert Johansson en Marius Lindvik mengden zich volop en met succes in de strijd om de podiumplekken. Tegelijkertijd betekenen de kleine verschillen dat er voor iedereen nog van alles mogelijk is.

Geen titelprolongatie voor Stoch

Hetzelfde geldt helaas niet voor Stoch, die het verdedigen van zijn titel wel erg slap opvatte. Hij kan een vierde eindzege al uit zijn hoofd zetten na het missen van de tweede ronde. Stoch sprong slechts 118 meter, verloor het knockout-duel en eindigde slechts als 41ste. Sowieso begingen de Polen een slechte beurt, met de ene na de andere tegenvallende prestatie.

Veel vrolijker stond het gezicht van Fatih Arda Ipcioglu, die als eerste Turk ooit naar de tweede ronde sprong en voor het eerst in de punten eindigde. Ipcioglu werd 29ste.

De schansspringers trekken nu naar Garmisch-Partenkirchen voor het traditionele nieuwjaarsspringen.

