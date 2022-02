Shorttrack

Beijing 2022 | Onfortuinlijke Itzhak de Laat valt en loopt halve finale mis

Itzhak de Laat is er niet in geslaagd om de halve finale te bereiken op de 1500 meter. De Nederlandse shorttracker wachtte woensdag in de kwartfinale geduldig op zijn kans om naar voren te schuiven. De Kazach Denis Nikisha ging echter onderuit en nam de Nederlander mee. Helaas had de jury geen mededogen en kreeg De Laat niet alsnog een plek voor de volgende ronde.

00:02:38, 5 uur geleden