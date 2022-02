Shorttrack

Beijing 2022 | Waanzinnige start Suzanne Schulting: met wereldrecord in de kwartfinale

Suzanne Schulting is uitstekend gestart aan haar dag op de 1000 meter. In de eerste kwartfinale zette de Nederlandse met 1:26,514 een nieuw wereldrecord neer en plaatste zich daarmee overtuigend voor de halve finale later op de dag. In dezelfde serie ging Xandra Velzeboer als tweede door, die ook onder het oude wereldrecord dook.

00:03:04, een uur geleden