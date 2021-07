Vooraf rekende iedereen op een tweestrijd tussen Horigome en de Amerikaan Nyjah Huston. Tijdens het kwalificatieproces waren zij enorm aan elkaar gewaagd en wisselden de overwinningen af. Huston viel zondag echter op het beslissende moment en moest daarom genoegen nemen met de zevende plaats.

Dit maakte de weg vrij voor Horigome die diverse mooie trucs en combinaties liet zien op de trappen, railings, muren, banken, stoepen en hellingen waar hij als kind al op oefende. Uiteindelijk behaalde hij een totaal van 37,18 punten met scores van 9,35, 9.50 en 9,30. Hij bleef hiermee Hoefler (zilver) en Eaton (brons) voor.

Het leverde de eerste skateboardmedailles op ooit tijdens de Olympische Spelen. Maandag komen de dames in actie op het onderdeel street. Woensdag (heren) en donderdag (dames) volgt het onderdeel park.

