Skeleton

Beijing 2022 | Historisch olympisch brons voor skeletonster Kimberley Bos

Kimberley Bos heeft voor het eerst in de historie Nederland een olympische medaille skeleton bezorgd. In de vierde en beslissende run passeerde ze de Duitse Tina Hermann waardoor ze opklom van de vierde naar de derde plaats. Het goud was voor de Duitse Hannah neise. Jaclyn Narracott (Australië) pakte zilver.

00:02:26, een uur geleden