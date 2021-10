De nieuwe, meerjarige deal met Fédération Internationale de Ski (FIS) brengt nog meer exclusiviteit en bedient liefhebbers verspreid over meer dan vijftig Europese markten, waaronder Nederland en België, waarmee de status van ‘home of winter sports’ nog maar eens wordt bevestigd.

Met ingang van het seizoen 2021/22 kunnen kijkers dankzij Eurosport en discovery+ genieten van de wereldbekers, wereldkampioenschappen en andere wedstrijden op het gebied van alpineskiën, schansspringen, cross country, Noordse combinatie en snowboarden, freestyle en freeski.

Beijing 2022

Het toch al volle wintersportportfolio van Discovery Sports wordt hiermee nog verder uitgebreid, met minimaal 100 uur live content van de grootste evenementen voor de liefhebbers van wintersporten.



Op die manier kan een uitstekende opbouw worden verzorgd richting de Olympische Winterspelen, die in februari 2022 in Peking worden georganiseerd. Ook de uitzendrechten van de Winterspelen zijn in bezit van Discovery Sports.