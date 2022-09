British Open

Alle spelers die vandaag in actie kwamen moesten zich nog kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Hooggeplaatste spelers hoeven dat pas in de week van het toernooi zelf.

De Welsh Potting Machine, zoals de bijnaam van Williams luidt, had in zijn partij weinig moeite met de Est Anders Petrov, de huidige nummer 114 van de wereld. De Welshman, die dit jaar nog de halve finale van het WK haalde, won met 4-1.

Ook viervoudig wereldkampioen Mark Selby ging zonder kleerscheuren naar de volgende ronde. Ondanks dat de 'Jester from Leicester' een lastige loting had met Ricky Walden, de nummer zestien van de wereld, leverde de voormalig nummer een van de wereld net zoals Williams slechts een frame in.

Ook Zhao Xintong volgde het voorbeeld van Selby en Williams. De winnaar van het UK Championship van vorig jaar won eenvoudig van landgenoot Bai Langning: 4-1.

Brecel out, Wet van Murphy

Waren er dan echt geen verrassingen in Milton Keynes? Jazeker! Luca Brecel vond helaas voor onze Zuiderburen al snel in het toernooi zijn Waterloo. De Belg ging hard onderuit tegen de Schotse veteraan en ex-wereldkampioen Graeme Dott: 4-1.

En ook Shaun Murphy zien we deze week niet meer terug. De wereldkampioen van 2005 zit al maanden in een vormdip en daar maakte tegenstander Gary Wilson vandaag optimaal gebruik van. Laatstgenoemde won in een decider, maar de manier waarop was hoogst merkwaardig.

De wedstrijd kwam namelijk aan op de laatste zwarte, die Murphy potte. Echter, doordat ook de witte bal in een pocket verdween, ging de partij naar Wilson. Een typisch voorbeeld van de Wet van...Murphy.

