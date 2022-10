British Open | Day verslaat Allen in spannende finale en boekt grootste overwinning uit carrière

Mark Allen schitterde in de eerste sessie met twee centuries, maar Ryan Day maakte meer belangrijke 50+ breaks. Beide spelers konden geen gat creeren met de ander, en dus was een 4-4 tussenstand dan ook een logische tussenstand na de eerste sessie.

's Avonds was het aantal breaks niet zo hoog. Beide spelers hadden moeite met de tafel. Maar Mark Allen was eerlijk: "Ryan paste zich beter aan dan ik." Dat was een van de sleutels." Ondanks dat Day het volgens Allen een stuk beter deed, bleef de wedstrijd in evenwicht en was het de Noord-Ier die steeds op voorsprong kwam, maar telkens kwam Day weer langszij.

Vanaf het veertiende frame ging de motor bij de Welshman echt lopen. Dankzij breaks van 74, 70 en 84 maakte hij van een 6-7 achterstand een 9-7 voorsprong. Meerdere keren profiteerde hij van fouten van Allen in cruciale situaties. De sleutel was echter dat Day meestal meer punten uit zijn kansen maakte; tien breaks van meer dan 50 punten waren uiteindelijk doorslaggevend.

Ondanks de grote druk hield Day zijn zenuwen in bedwang en dankzij een clearance op de kleuren wist hij zijn derde rankingzege in de wacht te slepen.

"Grootste overwinning van mijn leven"

Ryan Day had eerder in zijn lange carrière dus al drie rankingtoernooien gewonnen, maar na de wedstrijd zei hij zelf dat deze de mooiste was: "De andere overwinningen waren bij kleinere toernooien, niet zoals deze. En met mijn familie hier is het de grootste overwinning van mijn leven."

Op de wereldranglijst klimt Day met elf plaatsen naar de zestiende plek. Mark Allen klom na een sterke toernooiweek ook vier plaatsen en staat nu tiende.

