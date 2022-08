Deze week speelt het snookercircuit in Wigan de kwalificaties voor het eerste Home Nations Series Event van het seizoen, de Cazoo British Open.

In tegenstelling tot bij andere sporten waar de hoogste spelers meestal geplaatst zijn, moeten de topspelers in het snooker zich via de kwalificaties ook plaatsen voor het hoofdschema van rankingtoernooien. Alleen bij de majors en bij andere uitnodigingstoernooien, zoals de Champion of Champions en de World Grand Prix, zijn de beste spelers verzekerd van een plek in het toernooi.

Ad

En dus moest ook Liang Wenbo opdraven. De Chinees behoorde een aantal jaren geleden tot de top van de snookerwereld en werd zelfs even getipt als mogelijke opvolger van Ding Junhui, die in China een legendarische status geniet.

British Open British Open | Liang laat onsportieve kant zien tijdens kwalificaties 8 UUR GELEDEN

Onvervulde potentie

Wenbo heeft zijn potentie echter nooit helemaal kunnen waarmaken en wordt nu voorbijgestreefd door jonge supertalenten als Zhao Xintong en Yan Bingtao, die allebei al een Major op hun naam hebben staan.

Dat dit tot spanningen leidde in het hoofd van Wenbo werd wel duidelijk toen hij in juli 2021 voor twaalf maanden van de Tour werd geschorst nadat hij was veroordeeld voor het mishandelen van een vrouw in Sheffield.

Een aantal collega-snookerspelers heeft al gereageerd op het incident. Robert Milkins vindt het gedrag van Wenbo "buiten alle fatsoensnormen".

Steven Hallworth heeft ook geen goed woord over voor het gedrag van de Chinees. "Totaal bizar. En dan heb ik het nog niet over de andere dingen waarvoor hij veroordeeld is. Misselijk gedrag."

Wenbo verloor uiteindelijk met 4-2 van de Schot Dean Young en zal dus niet te zien zijn tijdens de Cazoo British Open, dat op 26 september begint.

WAAR KIJK JE?

Het snookerseizoen staat op het punt van beginnen. Vanaf dinsdag 16 augustus start de BetVictor European Masters in het Duitse Fürth en daarna volgen de toernooien elkaar in rap tempo op. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Wereldkampioenschap WK Sheffield | Documentaire in de maak over O’Sullivan onderweg naar zevende wereldtitel 04/05/2022 OM 08:59