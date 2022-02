O'Sullivan kent een lange historie met de 56-jarige Bond. De twee speelden voor het laatst tegen elkaar in 1998, toen Bond nog echt een speler was om rekening mee te houden. Zo behaalde Bond in 1995 de finale van het WK in Sheffield, maar verloor daar van de oppermachtige Stephen Hendry.

Zo'n 25 jaar later loopt de carrière van de voormalig WK-finalist ten einde, en dat was te zien in deze wedstrijd. O'Sullivan kwam al snel met 3-0 voor, en ondanks dat Bond een whitewash kon voorkomen door winst in het vierde frame, was de partij twee frames later wel voorbij.

Ook Neil Robertson kende een makkelijke eerste wedstrijd in Milton Keynes. Om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi moest de huidige Masters-winnaar eerst nog even langs de Chinees Lei Peifan, en de Australiër voltooide die taak vrij moeiteloos. Peifan sputterde bij een 3-0 achterstand nog even tegen door twee frames op rij te winnen, maar veel verder dan dat kwam de nummer 107 van de wereldranglijst niet.

Laatste 64

Door de winst van Robertson en O'Sullivan betekent het dat de complete top-4 zich heeft geplaatst voor het hoofdtoernooi in het Engelse Milton Keynes. Eerder op de dag wonnen Judd Trump en Mark Selby al hun kwalificatiewedstrijden.

Mark Selby, de nummer één van de wereld, gaat het opnemen tegen de Noord-Ier Jordan Brown. O'Sullivan mag zich opmaken voor een clash met de Chinees Zhang Anda. Trump start zijn toernooi tegen de Welshman Jak Jones en Robertson speelt overmorgen tegen de Engelsman Alfie Burden.

