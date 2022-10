Higgins en Page gingen in hun partij constant gelijk op en geven elkaar geen duimbreed toe. Higgins won het ene frame, Page het andere frame. Groot was de verrassing toen de man uit Wales een brutale 2-3 voorsprong nam en ook in het achtste frame voortvarend startte.

Higgins raapte echter al zijn kracht bij elkaar, noteerde een break van 69 en vervolgens na een zeldzame misser van Page zelfs een century (124) om de partij – tot zijn grote opluchting – alsnog naar zich toe te trekken.

De Schot staat zo in de derde ronde van de Northern Ireland Open, een toernooi in de Home Nation Series, terwijl het voor Page einde verhaal is. Higgins zou later in het toernooi Judd Trump kunnen tegenkomen.

