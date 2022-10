Northern Ireland Open

Hoewel Robertson in het eerste frame echt moest wennen aan het tempo van de tafel, klaarde hij uiteindelijk alle kleuren weg om zo op ​​1-0-te komen. In het tweede frame schakelde Robertson een versnelling hoger en toonde zijn klasse met een uitstekende Century van 102.

Het derde frame volgde hetzelfde patroon als het eerste. Beide spelers hadden kansen om het frame naar zich toe te trekken, maar faalden daarin. Het kwam wederom aan op de overgebleven kleuren, en ook dit keer was Robertson de betere.

In de vierde frame toonde Robertson zijn breakbuildiing-skills en verzekerde hij zich van de overwinning dankzij een break van 60. Het is de eerste keer dat Robertson zich weet te plaatsen voor de laatste acht in Belfast.

Selby in kwartfinale

In de kwartfinales wacht Robertson niemand minder dan Mark Selby. De Engelsman had moeite met Welshman Michael White, maar stelde in de laatste frames orde op zaken.

De viervoudig wereldkampioen kende een geweldige start en nam al snel een 2-0 voorsprong op White. De Welshman raakte hierdoor echter niet van streek trok de stand gelijk door twee snelle frames achter elkaar te winnen.

Maar toen toonde Selby zijn klasse. Hij liep uit naar 3-2 en won het zwaarbevochten zesde frame om ook zijn plaats in de kwartfinale veilig te stellen.

Het is de 37e keer dat deze twee snookertitanen tegenover elkaar staan. Robertson won de laatste vijf ontmoetingen opvallend genoeg. De laatste keer dat 'The Jester from Leicester' de betere van de twee was, was tijdens het wereldkampioenschap van 2020, toen Selby met 13-7 te sterk was voor Robertson.

Andere kwartfinales

De eerste partij van de dag gaat tussen de Engelsman David GIlbert en Zhou Yuelong. 'The Angry Farmer', zoals de bijnaam van Gilbert luidt, won gisteren in een decider van Tom Ford. Yuelong schakelde op zijn beurt als Robert Milkins en Shaun Murphy uit.

Na Gilbert en Yuelong is het de beurt aan Robertson en Selby. De eerste partij van de avond gaat tussen thuisspeler en titelverdediger Mark Allen en Mark Williams. Een interessante clash tussen twee 'Marks' en twee linkshandige spelers. Williams haalde in mei de halve finale van het WK, en Allen hoopt in eigen land weer wat vorm te vinden voor de rest van het seizoen.

De dag wordt afgesloten met het duel tussen Anthony McGill en Lyu Haotian. McGill, de huidige nummer 20 van de wereldranglijst, verloor op weg naar de kwartfinale slechts zes frames in vijf wedstrijden en was onder andere te sterk voor Yan Bingtao. De 24-jarig Haotian wordt al jaren gezien als een groot talent, maar het is de Chinees nog niet gelukt om echt in de voetsporen te treden van landgenoten Xintong, Bingtao en Ding Junhui. Desalniettemin imponeert Haotian in Belfast. Zo won hij gisteren met overtuigende cijfers van de Belg Luca Brecel.

