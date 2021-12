Scottish Open | Brecel domineert Higgins en wint tweede rankingtitel

UK Championship

Brecel was voorafgaand aan het Scottish Open al in bloedvorm. De Belg haalde vorige week de finale van het UK Championship door onder meer Stephen Maguire en Kyren Wilson te verslaan, maar verloor uiteindelijk in de finale van de Chinees Zhao Xintong met 10-5.

Ad

Goede vorm doorgezet

Snooker Scottish Open | Brecel na winst: 'Een eer om in een finale te winnen van John Higgins' 6 UUR GELEDEN

Ook deze week stond er geen maat op de Brecel. Vaak zie je dat spelers hun goede vorm niet een aantal weken kunnen vasthouden, maar de Belg speelde in Glasgow misschien nog wel beter dan in York. Nadat in de voorgaande rondes al een aantal high profile spelerd waren uitgeschakeld moest John Higgins er in de finale ook aan geloven. De Wizard of Wishaw kwam van 8-2 nog terug naar 8-5 maar de marge was te groot en dus kan Brecel na het China CHampionship in 2017 een tweede rankingtitel bijschrijven.

World Grand Prix

Er is nog een toernooi te gaan dit jaar. Volgende week gaan de beste 32 spelers van dit jaar de strijd aan in het World Grand Prix. Ook Brecel zal in actie komen in Coventry, want de Belg behoort na deze twee resultaten tot de top van de eenjaarsranking.

Snooker Scottish Open | Brecel na winst: 'Een eer om in een finale te winnen van John Higgins' 6 UUR GELEDEN