Brecel kan niet verklaren waarom hij de laatste weken zo uitstekend speelt. "Ik probeer me gewoon meer te focussen", legt de man uit Belgisch Limburg uit. "Geen simpele ballen missen en gewoon hard trainen."

Over zijn toekomstige titelkansen is de nummmer-18 van de wereld bescheiden. "Natuurlijk wil je zoveel mogelijk matches winnen, dat is niet veranderd. Het zou mooi zijn om een toernooi te winnen dit seizoen, na de finale van de UK (Championship) lijkt me dat wel mogelijk."

Brecel bereikte de finales van de Scottish Open door de Schot Anthony McGill met 6-1 te verslaan. In de finale staat hij tegenover de Schot Jonn Higgins (WST-7).

Scottish Open | Brecel doet het opnieuw en meldt zich in tweede finale in week tijd

Rijden in plaats van vliegen

"Ik rijd meestal naar de toernooien in plaats van te vliegen", zegt de Belg over zijn voorliefde voor de auto. "Ik vind het gewoon makkelijk om in de auto te leggen en gewoon te vertrekken. Ook als je verliest is het makkelijker om gewoon in te stappen in plaats van dat je moet kijken welke vluchten er zijn."

Brecel valt dit seizoen onder het zelfde management als Leicester City-voetballer Youri Tielemans. Hoe manager Peter Smeets en Brecel elkaar ontmoeten is een verhaal dat niet zou misstaan in een film. Brecel vertelt hoe hij 's avonds het aquarium in Dubai bezocht en daar Tielemans en Smeets tegenkwam. "We keken naar elkaar en kenden elkaar en begonnen te praten. Een paar jaar later ben ik terug samen gekomen en dingen afgesproken. En sindsdien werken we samen. Tot nu toe gaat dat heel goed."

De finale van de Scottish Open gaat om 14:15 uur van start en is rechtstreeks te volgen via discovery+ . Na een break voor het avondeten, wordt de wedstrijd om 19:45 uur weer hervat.

