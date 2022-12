Eerder waren Bingtaos landgenoten Lu Ning, Li Hang, Zhao Jianbo, Bai Langning en Chang Bingyu ook al geschorst door de WPBSA, waarbij het volgende werd gezegd door de bond.

"WPBSA-voorzitter Jason Ferguson heeft de beslissing genomen om Lu Ning, Li Hang, Zhao Jianbo, Bai Langning en Chang Bingyu met onmiddellijke ingang te schorsen van deelname aan de World Snooker Tour."

"Dit volgt op de schorsing van Liang Wenbo op 27 oktober 2022 en een daaropvolgend onderzoek dat nog steeds gaande is naar beschuldigingen van het manipuleren van de uitkomst van wedstrijden voor weddenschappen, in strijd met de WPBSA-gedragsregels."

"De schorsingen van alle zes de spelers blijven van kracht tot de afronding van het onderzoek of eventuele latere aanklachten die al dan niet worden ingediend. Deze spelers hebben het recht om in beroep te gaan tegen deze beslissing. "Het onderzoek loopt nog en er zal geen verder commentaar worden gegeven totdat het onderzoek is afgerond."

Door de schorsing mist Bingtao hoogstwaarschijnlijk de Masters in januari, het toernooi dat hij in het coronaseizoen van 2021 nog won. Hoogstwaarschijnlijk wordt zijn plek opgevuld door de huidige nummer 17 van de wereldranglijst, Hossein Vafaei. Het zou voor Vafaei de eerste keer zijn dat hij meedoet aan het grootste invitatietoernooi van de kalender, en bovendien zou hij ook de eerste Iraniër zijn die in Alexandra Palace in actie zal komen.

"Dramatisch voor snooker"

Eurosport-commentator Alex Lely kijkt de ontwikkelingen met lede ogen aan. "Het dreigt zo een enorme olievlek te worden. Vorige week werden vijf andere Chinese spelers ook al geschorst voor het mogelijk manipuleren van wedstrijden, dus er zit daar iets goed mis."

Ook vanuit de snookerwereld druppelen de reacties inmiddels binnen. Joe Perry, de huidige nummer 31 van de wereld, zegt het volgende over de schorsing. "Dit is verschrikkelijk voor snooker, maar ik ben zo blij om te zien dat bond er alles aan doet om de sport schoon te houden. Het maakt niet uit wat de redenen zijn, er is geen excuus voor matchfixing", aldus de Engelsman.

Ook Eurosport-analist Jimmy White is geschokt door de schorsing van Bingtao. "Je gelooft het bijna niet, want ik heb hem altijd alles zien geven op de snookertafel. Het is een zwarte dag voor snooker wat mij betreft, dit moet zo snel mogelijk worden aangepakt en het is goed om te zien dat de bond zo snel handelt."

