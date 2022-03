Welsh Open | Poging tot snooker gaat zo fout dat Williams roze bal met de hand stopt

Williams beleeft dit seizoen ups en downs, met winst van de British Open en een halvefinaplek op de Masters maar ook een reeks van vroege eliminaties. Tijdens zijn partij tegen Kurt Maflin moest Williams zelfs eventjes voor keeper spelen.

Een poging om zijn tegenstander snooker te zetten, draaide uit op een mislukking. Williams stond al met 1-2 achter en had de roze bal nodig, alleen werkte die in zijn nadeel. Williams’ beurt mislukte dusdanig dat hij niet wilde dat de roze bal ook nog eens in de middelste pocket eindigde.

Vandaar dat Williams besloot de bal met zijn vinger tegen te houden. Uiteraard werd dit direct gespot door de referee en ging de framewinst naar Maflin. Williams kwam in het vervolg terug tot 3-3, maar moest het hoofd alsnog buigen na de decider.

