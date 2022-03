Trump maakt zich op voor pas zijn eerste rankingfinale van het seizoen en dat is niet zonder reden, want hij gaf recent toe niet in topvorm te verkeren. Die topvorm was af en toe ook ver te zoeken in zijn partij tegen Hossein Vafaei, maar dit keer kon Trump teruggrijpen op zijn vechtlust.

Vafaei kwam met 3-5 voor en stond dus op matchpoint, maar langzaam maar zeker sloop Trump dichter en dichterbij. Het gevaar is altijd dat een revival op niets uitdraait zodra de decider is veiliggesteld, maar verspreid over twee instanties bouwde Trump een beslissende voorsprong op.

Welsh Open | Trump finalist na winst in beslissend frame tegen Vafaei

Hoofdpijn

Het potten van de laatste rode bal was voor Vafaei, recent winnaar van de snooker Shoot Out, reden om Trump te feliciteren. Daarmee zat de eerste halve finale er zaterdag op, maar de spanningsboog bleef strak gespannen staan, met dank aan het optreden van Perry en Jack Lisowski.

Een finaleplek is voor Perry een mooie opsteker in de herfst van zijn loopbaan, want zo lekker loopt het de laatste tijd niet. Veel verder dan een tweede ronde geraakte hij recent niet, maar in Newport meldt hij zich zowaar in de finale. Bijzonder genoeg deed hij dat ondanks een flinke worsteling met hoofdpijn.

Welsh Open | Perry kampt met hoofdpijn en schudt Lisoswki pas definitief af na decider

Rug tegen de muur

Perry behoort deze week tot de toppers en toonde dit ook in de halve eindstrijd, waarin hij het heft in handen nam. Lisowski probeerde te volgen, maar kon niet voorkomen dat er marge ontstond. Met zijn rug tegen de muur probeerde Lisowski te redden wat er te redden viel en dat bracht hem op gelijke hoogte, maar in de decider had hij geen enkele kans. Net als Trump noteerde Perry een century.

Opvallend genoeg was het voor Perry alweer zijn zestiende overwinning op basis van een decider, puur en alleen tijdens de Welsh Open!

